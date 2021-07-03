【眼睛生蟲】女童眼睛痕癢眼球發現白色物體 媽媽以為眼屎卻挑出3條白色蠕動蟲子

要從小教育小朋友注意個人衛生！內地一名女童最近經常說眼睛痕癢，有時還會疼痛，她媽媽仔細檢查女兒的眼睛，見到眼球上有白色的物體，起初以為是眼屎，仔細觀察才發現白色物體會蠕動，挑出來後發現是3條蟲子，非常恐怖。

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綜合內地傳媒報道，涉事的女童居住在湖北十堰市，媽媽柯女士表示，女兒近日來老是說眼睛痕癢，有時候還說會疼。柯女士便十分自然地看了看女兒的眼睛，她見到眼球上有白色的東西，再仔細觀察卻令她驚訝不已，女兒的眼球上有一條白色蟲子在蠕動。她立即帶女兒到醫院進行求診，醫生最後取出3條白色蟲子，蟲子被挑出時不停蠕動，十分恐怖。

醫生表示，初步估計這種蟲子疑似蒼蠅等小體型的動物卵，假如家中飼養寵物，孩子容易感染到，但暫時不能徹底斷定，這些白色蟲子的具體情況。

不過，柯女士卻指自己中家並沒有飼養寵物，醫生則解釋，估計可能孩子在其他地方接觸到動物或寵物，並交代孩子平時要勤洗手，養成健康的衛生習慣。

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責任編輯：王明芳