  • 32°C
香港時間 : 2021703日 (週六) 14:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】 許樹昌指本港接近有條件與澳門及內地通關　9月底前7成人打針最理想

社會 14:11 2021/07/03

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

許樹昌指本港接近有條件與澳門及內地通關。（經濟日報資料圖片）

本港連續多日本地零確診「斷纜」，昨日新增1宗源頭不明本地病例，41歲女患者在油麻地紅茶館指定檢疫酒店任職清潔員，她曾經清理1名確診印傭的房間。（詳情即看：【下一頁】）政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（3日）表示，若41歲女患者的病毒基因排序與入住印傭一致，可歸類為輸入個案相關，但由於女患者曾在社區內活動，需更多時間觀察會否引發社區感染。他又指出，本港接近有條件和澳門及內地通關。

許樹昌在一個電台節目表示，本港接近有條件和澳門及內地通關，但有個案要調查清楚，包括昨日確診的41歲檢疫酒店女清潔工、早前確診的27歲機場男地勤，及近期由香港前往英國後在當地確診的母子。

對於新加坡放棄「清零」的防疫策略，許樹昌指出當地有5成人接種至少1劑疫苗，相信當地政府透過接種率建立防疫屏障，但香港礙於接種率未必能夠跟隨，加上內地方面在通關上亦有清零要求，他認為，要達致群體免疫，本港接種率達到5成也不算「穩陣」，以英國為例，有近7成人口接種一劑疫苗，但有不少未接種疫苗的人士感染Delta變種病毒，認為本港在9月底前有7成人接種疫苗最理想。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

相關文章

【疫苗接種】楊潤雄稱正考慮要求未接種疫苗教職員強制檢測　否則對已打針師生不公平
今日 12:24
【疫苗接種】楊潤雄稱正考慮要求未接種疫苗教職員強制檢測　否則對已打針師生不公平
【陳振聰出獄】陳振聰刑滿出獄　親友帶同一幅畫作迎接
今日 10:26
【陳振聰出獄】陳振聰刑滿出獄　親友帶同一幅畫作迎接
【新冠疫苗】今日接種人數近7萬　再創單日新高
22:21 2021/07/02
【新冠疫苗】今日接種人數近7萬　再創單日新高

你可能感興趣

【疫苗接種】楊潤雄稱正考慮要求未接種疫苗教職員強制檢測　否則對已打針師生不公平
今日 12:24
【疫苗接種】楊潤雄稱正考慮要求未接種疫苗教職員強制檢測　否則對已打針師生不公平
【陳振聰出獄】陳振聰刑滿出獄　親友帶同一幅畫作迎接
今日 10:26
【陳振聰出獄】陳振聰刑滿出獄　親友帶同一幅畫作迎接
【新冠疫苗】今日接種人數近7萬　再創單日新高
22:21 2021/07/02
【新冠疫苗】今日接種人數近7萬　再創單日新高
疫情 疫苗 新冠肺炎 許樹昌 新冠肺炎疫情 澳門 香港

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶