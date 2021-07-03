【新冠肺炎】 許樹昌指本港接近有條件與澳門及內地通關　9月底前7成人打針最理想

▲ 許樹昌指本港接近有條件與澳門及內地通關。（經濟日報資料圖片）

本港連續多日本地零確診「斷纜」，昨日新增1宗源頭不明本地病例，41歲女患者在油麻地紅茶館指定檢疫酒店任職清潔員，她曾經清理1名確診印傭的房間。（詳情即看：【下一頁】）政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（3日）表示，若41歲女患者的病毒基因排序與入住印傭一致，可歸類為輸入個案相關，但由於女患者曾在社區內活動，需更多時間觀察會否引發社區感染。他又指出，本港接近有條件和澳門及內地通關。

許樹昌在一個電台節目表示，本港接近有條件和澳門及內地通關，但有個案要調查清楚，包括昨日確診的41歲檢疫酒店女清潔工、早前確診的27歲機場男地勤，及近期由香港前往英國後在當地確診的母子。

對於新加坡放棄「清零」的防疫策略，許樹昌指出當地有5成人接種至少1劑疫苗，相信當地政府透過接種率建立防疫屏障，但香港礙於接種率未必能夠跟隨，加上內地方面在通關上亦有清零要求，他認為，要達致群體免疫，本港接種率達到5成也不算「穩陣」，以英國為例，有近7成人口接種一劑疫苗，但有不少未接種疫苗的人士感染Delta變種病毒，認為本港在9月底前有7成人接種疫苗最理想。

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記者：黃悅晴