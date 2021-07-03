【堅持不懈】懷孕18周參加奧運田徑選拔賽　準媽媽運動員：想證明女性的能力

▲ 美國一名女運動員在懷孕18周下仍然堅持完成奧運選拔賽。

原本在2020年舉辦的東京奧運，受疫情影響延遲了一年，終於將在本月23日開幕。而各國亦加緊進行選拔賽，期望派出最佳的運動員迎戰。美國一名懷孕18周的女運動員，在參加田徑選拔賽時，因隆起的肚子引起全場關注。

▲ 懷孕18周的31歲的Lindsay Flach，參加七項全能奧運選拔賽。（IG圖片）

希望證明女性的能力

據美國當地媒體《USA Today》報道，現年31歲的女運動員Lindsay Flach日前前往俄勒岡州尤金市（Eugene），參加田徑「七項全能」的奧運選拔賽，包括需要完成100米跨欄、跳高、推鉛球、200米短跑、跳遠、擲標槍，以及800米跑，是聚多田徑項目中最繁複的賽事之一。

特別的是，Lindsay現時懷孕18周，她在接受訪問時直言對於參賽感到有壓力，

精神上是很難面對的，因為我知道自己無法以18周前的狀態進行比賽。不過我想證明女性的能力。

她曾經參與2012及2016年的七項全能奧運選拔賽，另外她在2018年的美國戶外錦標賽，獲得此項目的亞軍。Lindsay指懷孕初期經歷了長達12周的孕吐，嚴重影響了她的訓練。而她表示，如果選拔賽是三星期前舉行，自己便不能站在這田徑跑道上。幸好後期孕吐改善了，Lindsay可以重返訓練。

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堅持參加選拔賽完夢

Lindsay從小已活躍於運動比賽，大學時獲得多個七項全能比賽的獎項。在今次的選拔賽中，她完成了所有項目，在18名參賽者中排行15。她與丈夫已計劃好於今年生育，但在得悉自己懷孕後，仍然希望能完成奧運選拔賽。

在得到醫生的同意後，Lindsay繼續訓練，雖然過程並不容易，自己亦要加倍小心避免受傷。但是她對於完成比賽感到十分高興，為自己的運動生涯劃上圓滿的句號。

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責任編輯︰王明芳