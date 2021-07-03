【刀傷警員】李家超指悼念行為是繼續鼓吹破壞　鄧炳強對有人企圖英雄化事件感心寒

▲ 李家超。（政務司網站）

一名警員於7月1日在銅鑼灣崇光百貨外，被人從後以利器襲擊，送往瑪麗醫院治理，其情況由嚴重轉為穩定。政務司司長李家超在網誌中表示，有人在網上鼓吹支持涉嫌企圖謀殺警員的兇手，用不同的方式美化行，無疑繼續鼓吹破壞，指出任何人鼓吹或煽動恐怖活動，可能觸犯《港區國安法》中的恐怖活動罪，是極嚴重罪行。保安局局長鄧炳強就表示，留意到網上有人企圖英雄化事件，覺得非常心寒。

政務司司長李家超發表上任後首篇網誌，以「政府全力打擊本土恐怖主義」為題，他表示，本土恐怖主義正在港滋生，香港警隊有足夠能力處理和打擊襲擊，雖然香港整體是安全的，但市民必須對本土恐怖主義嚴加警惕，除對可疑人物或物件作出舉報外，亦須在安全情況下配合警方執法。

李家超又說，本土恐怖主義產生，往往是因為有人煽動仇恨，挑撥分化，並美化或正義化恐怖主義行為，看到有人在網上鼓吹支持涉嫌企圖謀殺警員的兇手，用不同的方式美化、認同甚至鼓勵這些恐怖行為，包括所謂悼念、獻花等，有關行為無疑繼續鼓吹破壞，威脅香港的安全和秩序。他強調，任何人鼓吹或煽動恐怖活動，可能觸犯《港區國安法》中的恐怖活動罪，是極嚴重罪行。

保安局局長鄧炳強就表示，留意到在網上有人企圖英雄化在7月1日企圖謀殺一名執勤警務人員的兇徒，有人稱他為「烈士」，亦有人企圖繼續煽動仇恨、鼓吹暴力，以及企圖美化這些恐怖主義，他亦在媒體上看到，一名家長帶同年幼孩童企圖「悼念」，覺得非常心寒。鄧炳強嚴重譴責美化恐怖主義、並鼓動更多人出來進行暴力的人，強調保安局、警方、紀律部隊及政府各部門會攜手同心，打擊恐怖活動及鼓吹恐怖活動的人。

▲ 鄧炳強。（經濟日報資料圖片）

被問到在網上發布獻花會否犯法，鄧炳強說，要在現場看獻花行為會否引致其他混亂，或者會否引致社會混亂的情況，或者會否引致其他違法的行為，強調在網上所做的行為，在現實上犯法，在網上做都會犯法，鼓吹暴力、危害國家安全的行為，叫別人出來犯法，就是犯法。

海關各工協會亦嚴厲譴責有人在社交媒體將疑犯視為英雄，認為有關煽動仇恨的言論助長暴力行為，支持警方嚴正執法，又感謝警務人員維護法紀，確保社會治安，祝願警員早日康復。

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責任編輯：黃悅晴