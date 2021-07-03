【刀傷警員】維他奶聲明稱網上流傳文件由員工私下撰寫未經授權　措辭極不當　

▲ 維他奶集團再發聲明。（經濟日報資料圖片）

維他奶集團今日（3日）近中午在微博發表聲明，稱注意到一份與7月1日發生於香港的事件相關的當在網上流傳，嚴正指出該文件沒有遵從集團內部審批流程，未經授權，是由一位員工私下撰寫並內部轉發，又指文件使用的措辭極為不當，集團正調查事件，並保留追究員工法律責任的權利。

聲明指，未經集團標準審批流程批復，涉事員工個人撰寫的內容本來不應該公開，更不應在公司內部發佈。集團對事件給各界造成困擾不滿，致以真誠歉意，表示集團長期支持香港繁榮穩定及發展，嚴厲譴責暴力和破壞香港社會安定的行為，將全力支持香港警方及港府根據港區國安法進行全面調查。

集團今日凌晨時分亦在微博發表聲明，指警方到訪維他奶集團香港辦事處，集團會全力支持當局就案件進行全面調查，亦致力支持中國內地及香港的穩定、繁榮和發展。

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責任編輯：黃悅晴