【最美星二代】纖腰好身材盡得性感女神邱淑貞真傳　沈月造型百變成時尚界新寵【多圖】

▲ 星二代沈月又晒新相露小蠻腰。

有最美星二代之稱的邱淑貞之女沈月，擁有纖腰長腿卻從不吝嗇，不時在個人Instagram分享靚相，大晒好身材。近日，沈月在Instagram上貼出一張照片為奢侈品牌Chanel宣傳，露出小蠻腰十分吸睛。

▲ 星二代沈月露小蠻腰。（Instagram圖片）

沈月作為時尚王國IT創辦人沈嘉偉之女，自曝光幕前後已積極亮相時裝界，不時為各大名牌宣傳拍硬照，也為時裝雜誌擔任模特兒，年紀輕輕已成為時尚界寵兒。

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沈月現年19歲，面頰仍有少許Baby Fat，仍在求學階段的她未有正式踏入娛樂圈，但社交平台已擁近20萬粉絲追蹤，在星二代中人氣高企。她也樂於定期分享靚相，也曾以不同造型示人。

早前，她就化身賽車辣妹捧著獎盃站於台上拍照，頭戴棒球帽的她身穿露肩裝搭配牛仔褲，一身女車神造型可媲美媽媽邱淑貞的當年風采。

▲ 沈月的花樣年華。（Instagram圖片）

而擁有好身段的沈月可謂輕鬆駕馭不同造型，包括晚裝淑女造型、小背心低胸裝、Cosplay貓女及《男兒當入樽》的「赤木晴子」，更曾穿上旗袍拍照大玩古典風晒長腿，由媽媽親自掌鏡拍攝照片，盡展花樣年華。

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