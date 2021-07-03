  • 32°C
香港時間 : 2021703日 (週六) 15:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【校長專欄】去年小六畢業禮改網上進行 校長喜見舊生回校披上畢業袍彌補遺憾

中小學 15:04 2021/07/03

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

校長見證了不一樣的畢業禮。

受新冠肺炎疫情影響，去年的六年級學生差不多整個下學期都在上網課，少了互相見面的時間，同時也失去了新加坡交流團、畢業營、謝師宴等畢業生重要活動，唯一可以參加的就只剩學校因應疫情而舉辦的網上畢業禮。在這個特殊的畢業禮中，也出現了一些早已轉校的同學的面孔，他們和畢業班的同學一起重溫自己的成長片段，一起懷念在耀山學校的快樂點滴。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

轉眼間，又快到了舉行新一屆畢業典禮的日子。記得在6月25日那天，我吃過午飯後回到學校，看到操場上有很多穿了畢業袍的舊生及家長正與老師在合影，那畫面就像是畢業禮散場後師生在一起拍照留念的場景。

家長們雀躍地與校長及老師閒談，分享著學生的近況；可喜的是，學生並沒有因升上中學而使得師生關係、生生關係變得生疏，更令人欣慰的是，雖然他們穿著不同中學的校服，但卻會互相慰問一番，互相支持及鼓勵，還互相拍照，感覺他們就好像從來沒有離開耀山學校似的。更令人感動的是，有的畢業生特意換上耀山校服回來，再披上畢業袍，一補去年的遺憾，並在此時此刻畫上一個完美的句號。

這個溫馨感人的場面並不是由校方刻意安排，而是由去年的畢業生家長發起，結果家長們一呼百應地出席活動。眼前這一張張熟悉的面孔，看到的不僅僅是家長的凝聚力有多強，還看到了家長與校方多年來累積的友好關係，展現出家校合作帶來的成果。猶記得這些家長除了會照顧好自己的子女外，也樂於照顧及教導其他學生，曾經有一位學生因家事而需要退學，家長們更是主動提出協助，雖然那位學生最後還是要離校，但至少他們這些家長亦都曾經努力過，我們欣賞的就是這種團結的精神。

耀山學校除了讓學生們團結起來，建立互相幫助、欣賞的美德外；家長們在這6年間也建立了深厚的友誼，而那份真摰的友誼則非筆墨所能形容。相信當耀山學校需要找人幫忙時，家長必定會全力以赴，盡心盡力協助。這全賴家長和學校間有著堅實的基礎，雙方互信、互助，一起幫助學生成長和發展。

在此祝願家長們的友誼永固！

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路：https://bit.ly/35z6COD

撰文 : 石禮仁校長 耀山學校

耀山學校 畢業

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶