【校長專欄】去年小六畢業禮改網上進行 校長喜見舊生回校披上畢業袍彌補遺憾

▲ 校長見證了不一樣的畢業禮。

受新冠肺炎疫情影響，去年的六年級學生差不多整個下學期都在上網課，少了互相見面的時間，同時也失去了新加坡交流團、畢業營、謝師宴等畢業生重要活動，唯一可以參加的就只剩學校因應疫情而舉辦的網上畢業禮。在這個特殊的畢業禮中，也出現了一些早已轉校的同學的面孔，他們和畢業班的同學一起重溫自己的成長片段，一起懷念在耀山學校的快樂點滴。

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轉眼間，又快到了舉行新一屆畢業典禮的日子。記得在6月25日那天，我吃過午飯後回到學校，看到操場上有很多穿了畢業袍的舊生及家長正與老師在合影，那畫面就像是畢業禮散場後師生在一起拍照留念的場景。

家長們雀躍地與校長及老師閒談，分享著學生的近況；可喜的是，學生並沒有因升上中學而使得師生關係、生生關係變得生疏，更令人欣慰的是，雖然他們穿著不同中學的校服，但卻會互相慰問一番，互相支持及鼓勵，還互相拍照，感覺他們就好像從來沒有離開耀山學校似的。更令人感動的是，有的畢業生特意換上耀山校服回來，再披上畢業袍，一補去年的遺憾，並在此時此刻畫上一個完美的句號。

這個溫馨感人的場面並不是由校方刻意安排，而是由去年的畢業生家長發起，結果家長們一呼百應地出席活動。眼前這一張張熟悉的面孔，看到的不僅僅是家長的凝聚力有多強，還看到了家長與校方多年來累積的友好關係，展現出家校合作帶來的成果。猶記得這些家長除了會照顧好自己的子女外，也樂於照顧及教導其他學生，曾經有一位學生因家事而需要退學，家長們更是主動提出協助，雖然那位學生最後還是要離校，但至少他們這些家長亦都曾經努力過，我們欣賞的就是這種團結的精神。

耀山學校除了讓學生們團結起來，建立互相幫助、欣賞的美德外；家長們在這6年間也建立了深厚的友誼，而那份真摰的友誼則非筆墨所能形容。相信當耀山學校需要找人幫忙時，家長必定會全力以赴，盡心盡力協助。這全賴家長和學校間有著堅實的基礎，雙方互信、互助，一起幫助學生成長和發展。

在此祝願家長們的友誼永固！

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