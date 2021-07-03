【垃圾屋】全屋堆積2噸垃圾M巾剩菜隨地放　韓妹住垃圾崗苦衷令人憐憫

▲ 全屋堆積2噸垃圾M巾剩菜隨地放，韓妹不執屋住垃圾崗原來有苦衷。

不少人家中也會儲存一些不必要的雜物，韓國一名女生家因患有抑鬱症，每日都足不出戶，雜物、垃圾愈堆愈多，整個單位變成垃圾崗，幾乎無路可走，吃完的外賣隨便放在地上，更有大量昆蟲出沒，全屋充斥著臭味，情況相當惡劣。

韓國YouTube頻道「직업의모든것」經常跟隨不同職業人士拍攝他們的工作情況，近日主持採訪了一隊清潔人員，跟拍他們到一名獨居女生的家進行清理工作。在未入屋前，清潔人員已經向鏡頭表示，估計屋內有2噸垃圾。果然一進屋，就看見驚人畫面，房間堆放了大量垃圾，由玄關、客廳、廚房、睡房以至床上，幾乎都被垃圾淹沒，無路可走。

主持完全被眼前的「垃圾山」景象嚇到，更不停表示「好臭」，片中可見，屋內天花吊著大量蜘蛛網，而隨地都是吃剩的外賣，以及用膠袋裝住的雜物、垃圾，清潔人員踩上垃圾堆上，伸手已經可觸碰到天花板，可見垃圾數量之多。清潔人員開始加緊清理單位，過程中甚至發現多塊用過的衛生巾，而廁所的馬桶、洗手盆亦有大量污跡，非常噁心。

到底為何屋主能忍受如此惡劣的環境？點擊下圖看原因及清潔過程：

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責任編輯：羅嘉欣