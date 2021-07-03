【單對單】視后感情交白卷6年嘆難覓真愛　胡定欣對愛情感沮喪冷卻生B念頭

▲ 胡定欣在《單對單》中剖白對感情的想法。

TVB全新訪談節目《單對單》將於今晚（3日）播出第二集，主持黎芷珊邀來兩屆視后胡定欣任嘉賓，大談單身下對感情生活的看法。

▲ 胡定欣近年熱愛健身。（截圖）

視后拍拖會變小女人？

視后胡定欣今年即將踏入40歲，近日忙於拍攝新劇《廉政狙擊》。工作以外，胡定欣近年經常健身，身材Fit爆，自《城寨英雄》封后後開始，外界普遍覺得胡定欣「好睇得又好打得」，其堅強剛練的形象清晰，也令她在不同劇集中擔起女強人的角色。

不過，堅強的背後，胡定欣就表示只要遇上喜歡的對象，其實便會變成另一個人，只是她不會輕易將自己的另一面外露。

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▲ 胡定欣於2016年與音樂人陳明道分手。（網上圖片）

感情運欠佳

胡定欣對上一段公開的關係已是與音樂人陳明道的戀情，而二人亦早於2016年分手，其後她並未再有公開拍拖。

此外，入行18年的胡定欣最為人熟知的前度還有吳浩康及馬國明。可是胡定欣卻在節目中剖白沒有一段感情關係超過兩年，並感嘆尋找Mr. Right不容易：「拍拖對我很奢侈，是一件不正常的事！好似與我沒有太大關係。我沒有試過好長的關係，最長是兩年。」

▲ 胡定欣曾與馬國明拍拖。（網上圖片）

擔心要孤獨終老 不敢想生B

她又坦承感情未能開花結果令自己很沮喪，但仍渴望拍拖：「我相信會有那一個人，可能真是緣份未到。我也沮喪過，有酒意時，我會對朋友講我覺得我會孤獨終老，自己都覺得好sad。」

而她也曾渴望生小朋友，不過現時相關念頭已冷卻。她又提到身邊好友們都很擔心她太習慣單身生活後，未能重新適應拍拖生活，又笑指媽媽已開始「借啲易」追問她有沒有另一半。

胡定欣也在節目中談起心中「好男人」定義，未來對事業的展望、健身之路的苦與樂、以及日常令自己快樂的逸事等。

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