【在職媽媽】新手媽媽重返職場心掛掛子女 《寶寶大過天》岑麗香成在職媽媽縮影

▲ 岑麗香成在置媽媽的縮影。

TVB以育兒為主題的劇集《寶寶大過天》播到中段，劇情講述岑麗香為了減輕家庭負擔決意重返職場，雖然她向飾演丈夫的馬國明說明會把事業放在家庭後，但從新手媽媽轉換到職場女性，岑麗香經歷過內心掙扎，也經歷過被同事歧視，但她在公事上的重要關頭仍然堅持與女兒的協定，不想錯過女兒表演的重要成長時刻。

劇本部分情節更引起在職媽媽的共鳴，你們有無經歷過呢？

1. 收奪命追魂call

劇中講述岑麗香轉到網絡媒體公司，成為車婉婉的下屬，她在最後關頭趕到公司時，其他同事正在開會，但她卻不停接到商天鵝飾演的奶奶的奪命追魂call，向她講述女兒上學尿褲子，岑麗香趕住開會沒有關好電話，奶奶在電話那頭仍然不停呼喚她，令她在同事面前出醜。

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2. 衣服上留下子女的痕跡

劇情也講述車婉婉很重視下屬的衣著打扮及妝容，但岑麗香的衣服上卻留下污跡，車婉婉追問她為何衣服上會留下痕跡，她則解釋因早上送女兒上學時被玷污，結果被訓話下次要帶多套衣服放在公司更換。

事實上，不少在職媽媽匆忙上班時，身上或多或少留下子女的痕跡，衣服被子女的食物玷污，或者手袋中有子女的毛巾仔，甚至玩具等，早已見怪不怪。

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3. 被同事言語嘲諷

公司人多是非多，若同事堆中沒有媽媽隊友，新手媽媽的苦更加只有自己知。岑麗香便被未婚的同事取笑飯量大，妝容差，甚至叫她要關上門掛好牌才吸母乳，冷嘲熱諷的笑話比粗口更難聽。

事實上，新手媽媽有時因家中事務或子女生病請假，或會令同事覺得變相家中了工作負擔而產生怨言，最重要是互相包容、互相體諒。

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4. 總是想念子女

回到公司是上班，雖然頭腦裝滿公事，但每當有閒餘的時間，總會掛念子女在家中正在做甚麼，或者會不自覺地拿出電話，甚至打開手機的閉路電視尋求心靈上的安慰。

岑麗香雖然想快速在事業上做出成績，但她在跟車婉婉準備重要會議的關頭，她記得自己與女兒的約定要到學校觀看其演出，她也不管自己會被責罰或失去生意，立即收拾細軟離開，趕到幼稚園應約，信守與女兒的承諾。

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