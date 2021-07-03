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【枉為人師】2歲男童好心幫同學清潔嘔吐物被體罰　爸爸自責： 我不應該教你幫人

親子 17:14 2021/07/03

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台灣一名2歲男童因好心幫助同學清理嘔吐物，反被幼稚園校長體罰。

不少父母都會教導子女要樂於助人，台灣一名2歲男童卻因為幫助同學而遭到校長體罰，導致大腿兩邊有瘀傷。男童爸爸其後向當地教育局投訴，最終該名校長被罰款24萬新台幣（約港幣6.6萬）。

男童爸爸發現兒子腿上有瘀傷。（FB圖片）

綜合台媒報道，一名家長早前在Facebook群組《靠北惡質幼兒園》投稿，指事件發生於去年11月，其2歲的兒子就讀新北市一間幼兒園，當日兒子班上一位同學因為身體不適嘔吐，鄭姓校長一邊用紙巾清理地板，一邊看顧現場的小朋友。

校長其後否認曾體罰男童

男童見狀欲幫忙，便抽取紙巾放在地上。雖然校長已出聲阻止，但男童並未有停止行為，因此令校長感到憤怒，遂拍打男童的大腿以作懲罰。

男童放學回家後，其爸爸發現兒子的雙腿有瘀傷，經查問下始知兒子被打，翌日親自到幼稚園質問校長。校長最初承認曾進行體罰，並向家長道歉，不過數天後態度轉變，否認打男童一事。校長甚至質疑男童的傷勢是回家後才造成，否認與自己有關。

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涉事幼稚園曾多次被罰

男童爸爸憤而向當地教育局投訴，並付上醫生證明。不過由於幼稚園的課室內並無安裝閉路電視，無法證實校長體罰男童的行為。但教育局仍依法向涉事校長罰款24萬新台幣，並將紀錄公開在《新竹市學前教育網》。

據報，該所幼稚園曾經多次被當局處罰。網民怒斥該名校長枉為人師，「太過分了」、「真的太恐怖！」、「無良幼稚園」、「完全無法原諒！」。男童爸爸則心痛表示，

園長說這是為了要阻止你熱心幫忙擦拭同學嘔吐物，所以用4隻手指頭加手掌捏，用大面積方式比較不會傷害到你。對不起兒子，我不該教你要幫忙同學。

同場加映：小學男生愛說粗口被處罰　校長分享童年秘密令男生戒壞習慣

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責任編輯︰王明芳

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