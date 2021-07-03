【天人永隔】癌未新郎捱不過病魔婚禮現場斷氣　新娘紅毯崩潰喚不回丈夫結婚夢碎

▲ 癌未新郎婚禮上突斷氣，新娘紅毯崩潰喚不回丈夫結婚夢碎。

英國一名男子6月被醫生宣告罹患癌症末期，與她與相守21年的未婚妻下定決心將婚禮提前，可惜天不從人願，他在婚禮上當場病倒斷氣，當時已踏上紅毯的新娘情緒崩潰，不停呼喊新郎的名字，但仍喚不回他的性命。

根據外媒報道，57歲的保羅（Paul Wynn）於今年5月確診胰臟癌，6月中旬更被告知已是末期，癌細胞早擴散至肝、肺，醫生判斷他只能最多只能活2個月。面對突如其來的噩耗，保羅及其未婚妻艾莉森（Alison Wynn）猶如晴天霹靂，但疾病無阻他們相愛，反而下定決心，將原本訂在7月舉行的婚禮提前至6月25日。

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婚禮當日有20位賓到場祝賀，艾利森由長子牽著走上紅毯，緩緩步向保羅，可是下一刻她就發現保羅癱倒在椅子上，

我走到他身邊叫了好幾次他的名字，他卻沒有看我，這一秒我就知道出事了，開始崩潰大喊他的名字。

現場急救人員立刻為保羅進行心肺復甦法（CPR）搶救，但始終未能救回保羅一命。

艾利森接受媒體訪問時表示，她與保羅在1999年相識，這麼多年來經歷過分分合合，保羅在2019年10月向她求婚，原本將在今年7月舉行婚禮，但得知他的病情後就把婚禮提前，她說「如果知道我們沒有那麼多時間，我就會在那禮拜的一開始就舉辦婚禮了。」

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責任編輯：羅嘉欣