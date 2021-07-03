【識貨】陳自瑤再贏比賽獲封「綜藝一姐」　王祖藍揚言要「雪藏」Yoyo重辦港男

▲ 陳自瑤在《識貨》中勝出。

TVB綜藝節目《識貨》昨晚（2日）直播決賽，陳自瑤（Yoyo）與黎諾懿「出線」晉身決賽，陳嘉佳（細細粒）雖大熱倒灶，仍然大方祝福陳自瑤，並開心謂：「我終於畢業喇！我要返嚟第二季！」

▲ 陳自瑤成為《識貨》終極王者。（TVB提供）

《識貨》開拍第二季

而經過個半小時決賽的Yoyo與黎諾懿，在現場嘉賓的反應下，陳自瑤獲過半數人都願意將靚貨交給她，在逾半小時內打出了近半百萬銷售額的亮麗成績，撼低黎諾懿成「帶貨王」，亦一洗第一集登場時的喊包污名。

經歷困難及考驗才贏得冠軍，Yoyo得知賽果後全程未有流過半滴眼淚，只是開心大笑，而現場逾百台前幕後亦紛紛送上祝福及擁抱。而負責宣布賽果的首席創意官王祖藍，更即場表示《識貨》極有機會開拍第二季。

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為Yoyo重辦港男？

對於YoYo繼《好聲好戲》再下一城奪綜藝節目冠軍，黎諾懿戲言YoYo是「綜藝一姐」。王祖藍更笑言行運一條龍的她，下一步可考慮挑戰視后甚至港男：「我真係有諗過為咗佢搞番港男架！一陣佢黐埋鬍鬚出嚟，都分分鐘可能贏冠軍。」

他又續指，由於YoYo近期曝光率過高，要考慮將她放入雪櫃，在旁的黎諾懿聞言即舉腳贊成，並謂她會因而得到「新體驗」。

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▲ 王祖藍為陳自瑤重辦港男？（TVB提供）

雖然黎諾懿比賽敗陣，但仍大方指YoYo贏得有道理：「她真的很勤力，是大家有眼見。剛才我們在吃飯，YoYo依然很努力在背資料。」

至於YoYo則指想學習黎諾懿的從容，並謂今次勝出全靠一班《識貨》戰友支持。她也指不會再在鏡頭前落淚：「自從第一次錄影喊完之後，我就同自己講，我以後唔會再喊架喇。」

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