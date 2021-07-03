【警報誤鳴】北大嶼山醫院感染控制中心病房警報誤鳴　院方指負壓系統正常

▲ 北大嶼山醫院感染控制中心。（經濟日報資料圖片）

醫院管理局今日（3日）表示，北大嶼山醫院香港感染控制中心昨晚（2日）出現負壓系統誤鳴，經檢查後確認有關病格的負壓系統一直維持正常。

發言人表示，中心E座大樓一樓病房的負壓系統警報於昨晚8時響起，中心隨即安排工程人員檢查，發現負壓系統的顯示器出現故障，觸發警報。工程人員檢查後確認，有關病格的負壓系統一直維持正常，沒有增加感染風險。期間病房職員將一名病人轉移到其他病格，中心已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報有關事件。

北大嶼山醫院香港感染控制中心於本周二（6月29日）亦曾出現警報誤鳴，涉及中心E座大樓地下隔離病房的負壓系統警報，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：黃悅晴