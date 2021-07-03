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【媽媽的神奇小子】吳君如任慈善跑啟動禮主禮嘉賓　梁仲恆演蘇樺偉演技超班

娛樂 17:01 2021/07/03

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《媽媽的神奇小子》線上慈善跑暨電影宣傳啟動禮。

龍傳基金今日（7月3日）假昂坪市集舉行《媽媽的神奇小子》線上慈善跑暨電影宣傳啟動禮。殘奧金牌得主蘇樺偉和媽媽蘇韓小貞。

同時並有《媽媽的神奇小子》內一眾幕前幕後製作團隊包括電影監製及主演吳君如、編劇及導演尹志文、演員梁仲恆、張繼聰、馮皓揚、胡子彤、林家熙、麥沛東、吳肇軒，以及多位青年跑手齊集，齊為慈善跑揭序幕，而慈善首映將於8月4日舉行。

蘇樺偉和媽媽蘇韓小貞。

是次慈善跑啟動禮，主禮嘉賓包括︰龍傳基金董事兼香港青年協會總幹事何永昌、龍傳基金首映禮籌備委員何淑賢太平紳士、吳君如、尹志文、蘇韓小貞、蘇樺偉先生、昂坪360有限公司董事總經理劉偉明先生及Descente香港、澳門及新加坡總經理廖寶賢先持鳴槍儀式。

慈善跑分3公里、5公里及10公里；設有個人或親子組合，可自選跑步路線或推介的昂坪路線，欣賞沿途心經簡林、鳳凰山頂等壯麗景色，歡迎公眾報名參與，活動截止日期為8月3日。

（左起）蘇韓小貞、吳君如、蘇樺偉、梁仲恆、馮皓揚合照。

啟動禮亦獲昂坪360有限公司支持，由龍傳基金邀請40位基層家庭免費乘搭纜車前往昂坪市集，遊覽大嶼山景點，享受天倫之樂。同時，10位青年跑手與電影《媽媽的神奇小子》演員一齊由昂坪市集起跑，身體力行支持慈善跑。

電影《媽媽的神奇小子》由真人真事改編，故事講述香港殘疾運動員蘇樺偉和媽媽「蘇媽」的奮鬥事蹟。梁仲恆在戲中演「超級神奇小子」蘇樺偉，與片內演「蘇媽」的吳君如在今日活動「母子重逢」。

君如分享稱，最近與《媽媽的神奇小子》的收音師重遇稱：「收音師同我講，拍攝《媽媽的神奇小子》時，還以為男主角梁仲恆本身都是痙攣殘障人士，但最近才發現原來是他的驚人神似的演技，對梁仲恆的演技讚口不絕。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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