【手捲煙】陳健朗憑導演處男作揚威海外 勇奪烏甸尼遠東電影節新導演獎 娛樂 15:40 2021/07/03 分享： 熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《手捲煙》導演陳健朗。 陳健朗憑首部執導電影作品《手捲煙》揚威海外，今日（7月3日）報喜訊，影片勇奪意大利烏甸尼舉行的第23屆遠東電影節「新導演獎（White Mulberry Award）」。 陳健朗對得獎表示興奮又感激：「很高興《手捲煙》作為香港代表，在烏甸尼遠東電影節獲獎！謝謝手捲煙團隊及宣傳發行的每一個伙伴！謝謝一路走來的大家！謝謝深愛的香港！」 而《手捲煙》在香港至第三周，票房已破500萬元，成績不俗。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【手捲煙】林家棟願扶助年青人展光芒 陳健朗盼留下來延續港片精神 13:32 2021/06/17 【手捲煙】林家棟願扶助年青人展光芒 陳健朗盼留下來延續港片精神 【濁水漂流】助年青新導反映無家者哀歌 吳鎮宇：露宿者不是乞丐 14:11 2021/06/03 【濁水漂流】助年青新導反映無家者哀歌 吳鎮宇：露宿者不是乞丐 狂舞派3︱原班人馬重聚不忘初衷 顏卓靈+蔡瀚億+楊樂文談現實與妥協 13:21 2021/02/17 狂舞派3︱原班人馬重聚不忘初衷 顏卓靈+蔡瀚億+楊樂文談現實與妥協 你可能感興趣 【手捲煙】林家棟願扶助年青人展光芒 陳健朗盼留下來延續港片精神 13:32 2021/06/17 【手捲煙】林家棟願扶助年青人展光芒 陳健朗盼留下來延續港片精神 【濁水漂流】助年青新導反映無家者哀歌 吳鎮宇：露宿者不是乞丐 14:11 2021/06/03 【濁水漂流】助年青新導反映無家者哀歌 吳鎮宇：露宿者不是乞丐 狂舞派3︱原班人馬重聚不忘初衷 顏卓靈+蔡瀚億+楊樂文談現實與妥協 13:21 2021/02/17 狂舞派3︱原班人馬重聚不忘初衷 顏卓靈+蔡瀚億+楊樂文談現實與妥協 陳健朗 導演 電影 頒獎禮