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【手捲煙】陳健朗憑導演處男作揚威海外　勇奪烏甸尼遠東電影節新導演獎

娛樂 15:40 2021/07/03

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《手捲煙》導演陳健朗。

陳健朗憑首部執導電影作品《手捲煙》揚威海外，今日（7月3日）報喜訊，影片勇奪意大利烏甸尼舉行的第23屆遠東電影節「新導演獎（White Mulberry Award）」。

陳健朗對得獎表示興奮又感激：「很高興《手捲煙》作為香港代表，在烏甸尼遠東電影節獲獎！謝謝手捲煙團隊及宣傳發行的每一個伙伴！謝謝一路走來的大家！謝謝深愛的香港！」

而《手捲煙》在香港至第三周，票房已破500萬元，成績不俗。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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