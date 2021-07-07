【校長專欄】孩子有能力完成絕不能幫忙完成 校長：會減低孩子的解難能力

▲ 校長表示，對於小孩有能力完成的事情，絕對不能替他們做。

上星期在校務處附近遇上本年度一位小一生家長，她問我：「小一同學錯失了上學期不少上課日子，雖然三月初已生活正常，基本上是無間斷地上學，但卻總是不在狀態中，作為家長可以怎樣去幫忙呢？」

一般幼稚園學生升上小學，幼稚園都會安排很多升小的預備活動，讓他們及早為升小面試及小學生活作好準備。這一屆升讀小一的小朋友，因遇上疫情，幼稚園的生活沒始沒終地怱怱過去，很多都沒有機會為升小作好準備。升上小學後，又再次因疫情關係，損失了一般小一生會經歷的升小適應歷程。

至復課時，上學期已完結，下學期餘下不多的日子，加上半天上學，少了很多和同學一起進行學習活動的機會。於是，大伙兒都像混混沌沌的，就快要成為小二生了。家長和老師們怎樣看，都總覺得他們不論學術上還是心智上，都好像沒有成長。到底作為師長和父母，有什麼重要的項目是必須盡快幫孩子跟進的呢？

跟不少家長都分享過，學術是最不用擔心的。很多人小時候，唸的都是課程簡單的學校，或沒有怎樣認真學習過。直至中學時期才發力，甚至投身職場再進修，卻仍能成為一流的學術人才。如果這仍不能讓家長放心，或許我們可以這樣想：同屆的同學，經歷都差不多。將來考大學時，也是跟他們一起競爭，所以只要學校支援足夠，其實不用太擔心學術方面的問題。

假若，家長的確想為孩子的學業做點什麼，我認為，學習從來不應僅以學校課程作根據，反而應以自己的孩子的程度作起點，同時參考學校課程作指標，給予適當的支援就可以了。如果孩子的程度大約只有K3的程度，那這個暑假就以K3 的程度去安排一些學習任務吧！不必為了盲目追趕學校課程，勉強提升難度，否則孩子或因基礎一直沒打好，而失去學習信心。

然而，有些學習時機，卻是一去不復返的，那就是人生經歷。小一學生學習交朋友、自理、處理自己的情緒和與其他人的衝突，都是最佳的時機。一但某些價值觀相對穩定地形成了，往後要改過來會非常困難。特別是疫情下，一個小孩跟一屋成年人相處，成年人總是遷就，本身比較自我中心的個性就被強化了。加上在家中，一切皆被照顧，也沒有什麼人會做出一些惹孩子生氣的事情，於是自理能力及情緒處理，都未能接受適當的鍛鍊。這些問題如不好好處理，將會成為孩子日後成長的絆腳石。

疫情下很多現狀無法改變，但成年人對小孩提出的要求，卻是可以改變的。中國人長幼有序，孩子聽從成人的指令，非常合理和重要。偶然，我們應作一定的堅持，讓小孩知道這個世界並非一切由他們作主。此外，對於小孩有能力完成的事情，絕對不能替他們做；若照顧太周到，會減低孩子的動力和解難能力，因為成年人不經不覺把這些機會都奪去了。

最後，不論成人或者孩子心情不好的時候，家裡都不應該接受大發脾氣的舉動。孩子要學會平心靜氣地表達自己，成年人更應該做個好榜樣。若這些方面處理得好，孩子在心態上及能力上準備度也會有所提高，學術問題也自然會減少，事半功倍！

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