【尋找家香情】葉問徒孫Nima King來港習詠春　追功夫夢改寫一生成香港人

▲ 《尋找家香情》第3集。

由林溥來（Patrick Sir）主持的TVB節目《尋找家香情》，在明天（7月4日）播出的第3集邀請澳洲詠春大師Nima King任嘉賓，分享他決心赴港拜師學藝，紮根香港開設詠春學校的經歷。



Nima自小迷上詠春，因機緣巧合下遇上到澳洲悉尼宣揚詠春文化的葉問入室弟子徐尚田師傅，因而被他的功架及詠春博大精深的學問深深吸引。Nima毅然跟徐師傅到香港學習詠春，自始結下了不解緣，改寫他的一生。

▲ Nima隨葉問的四大入室弟子之一的徐尚田師父學藝。

雖然Nima漂洋過海隻身來港打拼，但路途並不孤單。Nima憶述一次生病的經歷，感激師父和師母冒著雨為他買藥，令本來孤身走我路的Nima有了家的感覺。

Nima被師父的關懷備致感動，決心跟隨師父，並將詠春文化和精神發揚光大。

▲ 具本土飲食文化特色的大排檔深深吸引著Nima，炒飯更令他一試難忘。

憑過人毅力，Nima排除萬難成功建立全港其中一間最大型的詠春學校，縱使開班以來不乏質疑聲音，他透過結合西方的教學方法，揉合香港地方智慧，教導不同國籍的莘莘學子，將中國武術提升，傳承詠春文化。

節目亦請來Nima的教練團隊及學生分享，剖白跟隨Nima學習詠春的因由。

▲ Patrick Sir參觀Nima的詠春學校，與教練團隊及學生交流。

Nima至今在香港落地生根，回顧融入香港的過程中亦相當有趣，曾因語言不通鬧出不少笑話。

在節目中，Nima透露從前在澳洲只透過電影了解香港，更一度以為香港如電影《古惑仔》般滿街黑幫、街頭火拼，然而現實中的香港與他的想像截然不同。

▲ Nima在香港建立幸福美滿的家庭。

香港作為全球最安全城市之一，他能放心讓妻兒走在晚上11時的香港街頭。Nima對香港的安全性感到驚訝，並第一次找到安心的感覺。

在香港這多元文化的城市，不但成就了Nima的事業，還在這個家感受到愛和溫暖。