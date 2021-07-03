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【疫苗接種】本港今有逾6萬人接種疫苗　昨有9人打針後送院2人留醫觀察

社會 21:40 2021/07/03

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疫苗接種計劃已開展128日。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫苗接種計劃自2月開展以來，今日（３日）踏入第128日。港府公布，截至今日晚上8時，單日接種人數有61,500人。

當局公布，今日有9,100人接種首劑科興疫苗、12,700人接種第二劑；18,000人接種首劑復必泰疫苗、21,800人接種第二劑。

本港累計已有234萬人已打首劑疫苗，其中約134萬人打復必泰、近100萬人打科興；另有約157萬人已打次針，其中近64萬人打科興、約93萬人打復必泰。

截至今日零時零分，過去24小時共有9宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中6人已經出院，2人留院觀察，一人未經診症自行離開醫院。

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責任編輯：黃悅晴

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