【徵文比賽】新聞博覽館比賽促學生從疫情新聞中反思　培養閱讀新聞態度

▲ 新聞博覧館舉辦徵文比賽。（新聞博覧館揚供）

香港新聞博覽館於今年3至4月舉行「新冠疫情新聞給我的反思」徵文比賽，分為大專、高中、初中及小學組，共有近400份作品參賽，評審團在每組選出冠、亞、季軍及5名優異作品，頒奬典禮於今日（3日）舉行。

新聞博覽館主席陳祖澤博士致辭時表示，徵文比賽讓同學根據一則疫情新聞報道，撰文闡述疫情新聞給他們的反思，藉此培育他們閱讀新聞應持有的正確態度。

比賽評審團包括香港中文大學新聞與傳播學院教授蘇鑰機、前新聞處副處長謝祥興、 前助理廣播處長施永遠、香港電台前中文新聞及時事總監馬文敬、新聞博覽館顧問資深傳媒人鄧惠鈞及新聞教育基金教育項目顧問黎景鎏。

評審認為有得獎文章能借疫情寫出人生無常，要珍惜眼下一切，亦有學生以身在安老院的外婆因疫情不能見面，寫出人們對親情的牽掛關懷。有文章從假訊息引起市民恐慌，提醒社會要分析訊息的準確度和來源，才決定是否分享給他人，並時刻警惕流言。

另外，新聞博覽館設有最新的專題展覽「香港戰疫」，讓參觀者了解香港開埠以來發生過的大型疫症。

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責任編輯：黃悅晴