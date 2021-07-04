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【聲夢傳奇】炎明熹失準Chantel再展初戀唱功　何晉樂逆勝林君蓮感觸離場【有片】

娛樂 11:45 2021/07/04

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《聲夢傳奇》開始進入六強賽。

明晚（7月3日）一集進行第七輪比賽，戰況越來越激烈，7位學員文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）、林君蓮（Kaitlyn）、何晉樂（Rock）及鍾柔美（Yumi）選唱自選歌曲，爭奪6強席位。

賽事亦改賽制，25位專業評審在學員唱歌期間可隨時按綠燈，最後獲得最少綠燈之學員將會被淘汰。

冼靖峰（Archie）首先出場，演唱許志安《昨遲人》，Archie表現雖有進步，被指唱歌沒有真感情，Gin Lee李幸倪教Archie如何透過唱歌去講故事。Archie被安排第一個出場，評審陳奐仁聽完Archie之演繹，直指：「唱得太用力，好明顯失去音準，幸冼靖峰獲得18盞綠燈。

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文凱婷（Aeren）選唱跳唱歌曲《Bad Boy》出戰，AGA江海迦擔任歌手導師。主理人李克勤覺得比較成熟的觀眾會喜愛Aeren，提議在舞蹈內加小小性感的感覺，更向Aeren親身示範，可是被評審王梓軒直指：「一首充滿情慾及衝動的歌，我在你首歌卻感受不到！」她只獲9盞綠燈。

林君蓮（Kaitlyn）出場再挑戰獨特唱功，演唱《如果沒有你》，但被評審批評不能只用同一方法「用聲」，林欣彤說當年參加《超級巨聲2》時自己也有同一問題。今次她特別教Kaitlyn「發聲」，最後「蓮姐」只獲得7盞綠燈，跌入危機區。

人氣大熱姚焯菲（Chantel）被指唱法太似導師JW王灝兒，今次改由衛蘭幫Chantel進行特訓。她以中英語演唱《我這樣愛你》，令評審周錫漢聽完Chantel之演繹，大讚：「扯了入去初戀漩渦入面！」更獲23盞綠燈。

Gigi表現失準

炎明熹（Gigi）一直被批評咬字有問題，JW王灝兒教她用「咬蘋果」的方法去改善。Gigi今次比賽唱《吻別》，但這次明顯失準，評審伍仲衡直指Gigi揀錯歌，李克勤更指Gigi「魂魄不齊」。

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何晉樂（Rock）在上一輪比賽的表現嚴重失準，差點被淘汰。周柏豪幫Rock調節心理質素，突破心理關卡。Rock今次選唱李克勤的歌曲《我不會唱歌》，更獲克勤親自教路，結果成功騷唱功，獲得24盞綠燈，成為第一位。

蓮姐被Out感觸

而鍾柔美（Yumi）擅長跳舞，歌唱能力一直被質疑。泳兒希望幫Yumi平反，讓Yumi展示歌唱能力，今次跳唱《狂野之城》，展現「狂野、性感」的一面。泳兒聽完Yumi之演繹感動落淚，評審張佳添更指：「I love it！」

林君蓮被foul。

因蓮姐是此集最低分，因此被淘汰出局，向來堅強的她也眼泛淚光，感謝各位導師指教，盼在其他地方一樣可以發揮才華。

同場加映：糖妹訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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