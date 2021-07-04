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【東涌羅浩楷】Kirsten已秘密簽約TVB　林作大讚利愛安：進化版鍾麗緹

娛樂 10:19 2021/07/04

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「東涌羅浩楷」已秘密簽約TVB。

早前參加《香港小姐2021》首輪面試，有佛相的「東涌羅浩楷」Kirsten（利愛安）最受關注。林作更一度自稱是Kirsten的提名人，可是Kirsten未能晉級接受香港小姐第二輪面試，更揭林作非提名人。不過，擅製造話題的林作已火速跟Kirsten和好，二人日前更一同拍廣告搵真銀。

在上月27日林作在個人社交平台連續上載與Kirsten合照，更透露2人將會合作。二人昨日就合體現身拍社交平台的廣告，穿吊帶裙的Kiresten跟林作言談甚歡，並透露今次是林作介紹接下工作，並有5位數酬勞任代言人，自言感到滿意。

【香港小姐2021】公開「東涌羅浩楷」新造型　林作力撐「佛光」霍韻璇：我已經幫她準備好了

林作跟「東涌羅浩楷」拍廣告。（取自IG）

Kirsten又透露已簽約成為TVB旗下藝人，哥哥仍然是她的經理人，表示TVB的酬勞很好，但暫時未有工作安排，而她希望可以唱歌演戲，並努力跟哥哥上網自學廣東話。

被問可會減肥，Kirsten指現階段不用，而林作就指對方喜感很強，就算不熟廣東話也沒問題，她是女版林作，有很多娛樂性，又指她是進化版鍾麗緹，觀眾會接受她，入行大有優勢。

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林作就讚Kirsten喜感好強：「見到佢就會莫名其妙想笑，係女版林作，認真又好笑，界定唔到佢嘅類型。（有冇機會再合作？）今次只係開始。」

Kirsten自參選香港小姐2021成為熱話，雖然最終未能晉級香港小姐第二輪面試，令一眾粉絲替她感不值，林作曾借她之名義聲稱要眾籌100萬元，以贊助TVB的形式把她推上決賽。

哥哥做經理人

不過，Kirsten並不認識林作，她接受傳媒訪問時澄清事件，並解開身世之謎。

【香港小姐2021】提名文青少女撼林作「東涌羅浩楷」　林母捧Bronte做港姐新抱踢走裕美

跟哥哥感情要好。（取自IG）

現年22歲的她，是中國、西班牙、及菲律賓的混血兒，現於菲律賓讀大學，主修音樂與商業管理，不過因疫情就留港上網課。

對於被指似演員羅浩楷及佛祖，Kirsten大方表示不介意，因為別人覺得她生得祥和令她很開心，而且羅浩楷也是位出名的演員。她又祝福患上椎間盤突出的羅浩楷早日康復，心地非常善良。

同場加映：黃智雯訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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