【疫苗接種】陳肇始指預約打針人數上升　料9月前有約5成人口接種

▲ 食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃已踏入第129日，近日接種人數更創單日新高，有約6.9萬人打針。食物及衞生局局長陳肇始表示，近日平均接種約5萬至6萬劑新冠疫苗，每日逾3萬人預約接種，預計9月初前，本港整體接種率或會達到5成，甚至更多，惟仍不足以建立免疫屏障。

陳肇始今早（4日）接受電台節目時指，本港目前已接種逾390萬劑新冠疫苗，當中逾230萬人接種第一劑，逾150萬人已完成兩劑疫苗。她指，近日預約接種人數有所上升，預計8至9月會有約5成人口接種，但有關數字仍然不足夠建立免疫屏障，認為要有約7成或以上人口接種疫苗才較穩妥。

她說，明白市民期盼政府進一步放寬防疫措施，指如本港整體接種率達7成以上，會有條件檢視如何逐步在風險可控的情況下放寬。

至於近日一名油麻地紅茶館酒店的兼職清潔女工確診並染有變種病毒，有專家認為女工是因工作原因而染疫。陳指女患者情況穩定，入院後的病毒及抗體檢測均呈陰性，又引述政府專家顧問袁國勇指，不排除女患者是於酒店清潔房間時因入病毒微粒而染疫，故其密切接觸者須檢疫；而當局早前於酒店抽取的多個環境樣本結果均對病毒呈陰性。

她又提到，衞生署一直有向檢疫酒店提供感染控制指引，並要求酒店跟從，而當局的派巡查隊每天會檢視酒店有否違規，包括檢疫人士有否離開房間等，如有發現，會立即要求酒店跟進及更正。

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責任編輯：郭詩詩