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【5000元消費券】陳茂波：計劃帶旺經濟及推動電子支付　增加商機及多元化就業機會

社會 11:04 2021/07/04

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陳茂波指計劃帶旺經濟及推動電子支付，增加商機及多元化就業機會。（擷自《司長隨筆》網誌）

5000元消費券計劃今日開始接受電子登記，財政司司長陳茂波今（4日）表示，當局首次推行消費券計劃，涉及700多萬市民、10多萬的商戶，看見不少商戶或店舖，把握這次機遇採用電子支付，而四家儲備支付工具營運商的疊加優惠，不同的商店、商場或食肆都有不同形式的折扣或促銷，讓市民有更大的興趣使用電子消費券，認為達到推出消費券計劃的目的，即是帶旺經濟及電子支付的普及。

陳茂波發表網誌指，市民在日常生活中「手機不離身、網絡不能斷」，而電子支付是未來數碼化經濟的必備基建，只是至今本港電子支付在使用模式及應用程度上均有進一步深化的空間，認為推進電子支付的基建發展，才能創造有利空間，讓消費者及商戶都能享受更低的交易成本、更高的效率和更多元化的選擇，並造就商戶和企業有更多跨行業促銷的新商機，帶來更多元化的就業機會，為經濟增添新動力、新景象。

他又提醒市民在未來兩星期內，即本月17日或之前完成電子登記，可以同步在8月1日收到第一期電子消費券。而市民若打算稍後才完成電子登記手續，或希望以書面形式登記，只要在下月14日的截止日期前完成登記，亦能在9月1日收到第一期電子消費券。

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責任編輯：陳麗娜

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