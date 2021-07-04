【作育英才】傳陳慧珊北上當英文老師　Flora為愛女持續進修做博士生

▲ 傳陳慧珊現為深圳一間英語培訓機構的英文老師。

曾為TVB四大花旦之一的陳慧珊最近被指在深圳一間英語培訓機構內當英文老師，不少網民對此大為驚訝，並紛紛表示想成為陳慧珊的學生。

畢業於美國波士頓學院傳理系學士及香港大學英文系碩士的陳慧珊擁有高學歷背景，持續進修的她正在就讚香港大學的教育博士學位為愛女當一個稱職的媽媽。

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傳陳慧珊教英文

近日有傳陳慧珊為深圳一間英語培訓機構的英文老師，該中心於2010年開設，一直以來致力發展英語培訓、海外遊學等多種國際教育項目，而陳慧珊則屬為教育專家團隊一員。

根據深圳市關鍵詞教育培訓中心官方網頁顯示，陳慧珊的個人頭像及名字出現於網站內，並註明為「美國波士頓學院傳理系，香港大學教育學院（英語系）在讀博士，曾任TVB英文台節目主播」，跟大家認識的陳慧珊擁有相同學歷和經驗。

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▲ （網上圖片）

演《壹號皇庭V》成名

在美國長大的陳慧珊畢業後曾在波士頓電視台任職助理編導，及後於1994年隨前夫鍾偉明一起返回香港，於無綫電視明珠台任記者、編導天氣主持等。

1996年，陳慧珊被《壹號皇庭》系列的監製鄧特希相中，邀她演出劇集《壹號皇庭V》，自此開展了她的演員及歌手生涯。

甚得觀眾緣的她，在幕前屢獲獎項，更於2002年憑劇集《絕世好爸》獲得我最喜愛角色以及我最喜愛女主角，成年資最短的雙料視后。

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為愛女進修

陳慧珊於2001年與前夫鍾偉明離婚，後於2006年與多年好友兼經理人鍾家鴻（Mike）在美國秘密結婚，翌年誕下女兒鍾律然（Mira）。

她為照顧家庭決定退出幕前，直到2013年才一度復出接拍劇集《女人俱樂部》。一直有傳她計劃於2012年復出，但她當時決定重返校園，在香港大學就讀碩士學位。

▲ 陳慧珊愛女Mira（中）。

陳慧珊為愛女Mira而選擇進修：「當時發現自己未準備好照顧好有藝術天份、天資聰穎的Mira，起初出現不安與困擾，發現自己想做跟有能力做的事並不一致，要解決這個問題，去做個稱職媽媽。」

她繼續學業，直到現時正在修讀香港大學的教育博士學位。

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