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【男人湊仔】Coffee分享老公爆笑男人式湊仔　攤梳化玩手機任由翟伯伯趴地瞓

親子 11:57 2021/07/04

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Coffee分享老公爆笑男人式湊仔。

靚媽林芊妤（Coffee）於2018年結婚，育有一名2歲兒子翟德彥（翟伯伯），不時在社交媒體大曬一家三口幸福家庭生活。日前她在Facebook上分享老公爆笑「男人式湊仔」，任由兒子趴地進睡，不少媽媽網民看後都表示甚有共鳴。

Coffee分享老公「男人式湊仔」。（來源：Coffee Facebook）

老公男人式湊仔

Coffee前日（2日）在Facebook分享，指自己當晚因忙於工作，叫老公幫忙氹翟伯伯入睡。當她走出客廳，卻見到老公攤在梳化玩手機，而翟伯伯則抱着枕頭趴地進睡。Coffee於是問老公「做咩事佢喺地下嘅？」，老公回應「佢好叻呀自己瞓着咗」，令她哭笑不得，

唔知以為BB俾人扑暈咗！

不少網民對「男人式湊仔」表示甚有共鳴，「我叫老公氹2個仔瞓，佢永遠都係氹自己瞓先」、「爸爸式湊仔，自立自強！」、「同爸爸一齊悶到瞓着咗」、「男人湊仔， 生存就好」；亦有網民讚翟伯伯睡姿可愛，「好似啲人飲醉咗直接瞓喺地下」。

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生仔是人生最自豪的事

Coffee不時在社交媒體分享家庭生活，可見兒子經常黏着她，曾抱着她大腿不願她離家工作，她也樂在其中。近日翟伯伯N班畢業，Coffee在Facebook分享，指人生最為自豪的事，就是生了兒子，

他的一舉一動也令我很驕傲，每天親他100次也不夠！

她亦曾在網絡節目上分享，指自己生仔後變成熟，「我曾經拍電影，在娛樂圈工作，是我日日發夢的夢想，但生了孩子後，夢想已變了！」。在為事業打拼的同時，Coffee着重家庭生活，花時間陪伴翟伯伯成長。

平日她堅持培養兒子自理能力及學做家務，曾拍攝影片分享育兒經驗，見翟伯伯會幫忙打掃、抹地、執拾，還逐漸學識自己穿衣脫衣。Coffee認為，孩子學習自理是訓練專注力的好時機，教孩子分擔家務亦能建立孩子的責任心，學習如何對家庭有貢獻。

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責任編輯︰王明芳

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