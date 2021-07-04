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【抵港檢疫】陳肇始料本月起為機場抵港者驗抗體　若呈陽性可減檢疫期

社會 11:32 2021/07/04

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食物及衞生局局長陳肇始。

港府早前公布已接種新冠疫苗並符合檢測結果要求的抵港人士，可縮短檢疫期至7​日的安排。食物及衞生局局長陳肇始表示，當局未來將實施為抵港人士作抗體測試，如呈陽性則可將檢疫期縮短。

陳肇始今早（4日）接受電台訪時後，指已接種兩劑疫苗的抵港者可根據所在的風險地區而縮短檢疫時間，當局料本月內起實施為抵港人士作抗體測試，如呈陽性則可將檢疫期縮短由14天縮短至7天，政府正密鑼緊鼓進行準備工作，包括安排化驗室、測試流程等，抗體測試的費用將由抵港人士自行支付。

至於本港與兩地通關的問題，她說，港府一直有與兩地有聯防聯控，商討在甚麼條件下才可以通關，強調期望可以盡快恢復兩地往來。

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責任編輯：郭詩詩

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