【香港小姐2021】28位港姐佳麗亮相新節目　自我介紹展現才藝

《香港小姐2021》早前公布共有28位佳麗入圍初賽，早前已分兩批到髮型屋扮靚，而今屆分準決賽及決賽外，據悉加入真人騷形式進行。

28位佳麗已拍下5集節目《We Miss Hong Kong 美麗同行》先作自我介紹，宣傳片已經推出，從影片所見各佳麗展所長，有的表演彈琴、有的表演跳舞等，盡騷才藝，節目將於明天（7月5日）起星期一至五晚上11時在翡翠台播出。