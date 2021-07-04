【香港小姐2021】28位港姐佳麗亮相新節目 自我介紹展現才藝 娛樂 12:25 2021/07/04 分享： 熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 《香港小姐2021》早前公布共有28位佳麗入圍初賽，早前已分兩批到髮型屋扮靚，而今屆分準決賽及決賽外，據悉加入真人騷形式進行。 28位佳麗已拍下5集節目《We Miss Hong Kong 美麗同行》先作自我介紹，宣傳片已經推出，從影片所見各佳麗展所長，有的表演彈琴、有的表演跳舞等，盡騷才藝，節目將於明天（7月5日）起星期一至五晚上11時在翡翠台播出。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【香港小姐2021】候選港姐Chloe被揭爆粗鬧前度 梁允瑜反思：過去的不能抹掉 15:44 2021/06/17 【香港小姐2021】候選港姐Chloe被揭爆粗鬧前度 梁允瑜反思：過去的不能抹掉 【香港小姐2021】林作母提名Bronte落選 28名入圍佳麗逐個數【多圖】 15:33 2021/06/23 【香港小姐2021】林作母提名Bronte落選 28名入圍佳麗逐個數【多圖】 【香港小姐2021】林作與「東涌羅浩楷」冰釋前嫌 與Kirsten會面聲稱：相談甚歡 15:27 2021/06/27 【香港小姐2021】林作與「東涌羅浩楷」冰釋前嫌 與Kirsten會面聲稱：相談甚歡 你可能感興趣 【香港小姐2021】候選港姐Chloe被揭爆粗鬧前度 梁允瑜反思：過去的不能抹掉 15:44 2021/06/17 【香港小姐2021】候選港姐Chloe被揭爆粗鬧前度 梁允瑜反思：過去的不能抹掉 【香港小姐2021】林作母提名Bronte落選 28名入圍佳麗逐個數【多圖】 15:33 2021/06/23 【香港小姐2021】林作母提名Bronte落選 28名入圍佳麗逐個數【多圖】 【香港小姐2021】林作與「東涌羅浩楷」冰釋前嫌 與Kirsten會面聲稱：相談甚歡 15:27 2021/06/27 【香港小姐2021】林作與「東涌羅浩楷」冰釋前嫌 與Kirsten會面聲稱：相談甚歡 綜藝節目 TVB 香港小姐