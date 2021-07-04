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【單對單】江欣燕罕有剖白離婚真相　擺脫失婚陰霾自強：以後會小心【有片】

娛樂 13:02 2021/07/04

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江欣燕剖白離婚真相。

黎芷珊主持一連四集療愈系訪談節目《單對單》，昨晚（3號）一集以「單身也可積極自強，活出精彩豐盛人生」的主題，除訪問了胡定欣，江欣燕亦在節目分享單身盛女現時的內心世界以及愛情觀。

江欣燕與前夫拍拖10年、結婚12年才選擇分開，節目中坦言是自己主動提出離婚：「我們2013年7月分開，可能因為人大了，開始認識自己，發覺我們內心好大距離。我好多謝他陪我廿幾年，令我眼界闊了好多，是我決定不再一起。同他在一起好似好開心，但不是我本質。」

江欣燕接受訪問。

【單對單】視后感情交白卷6年嘆難覓真愛　胡定欣對愛情感沮喪冷卻生B念頭

感婚姻是綑綁

外間曾傳前夫花心，但欣欣沒對此多說，只稱與前夫內心距離相差太遠，她又直認對前夫留有少許遺憾：「是我提出說分開，他當日沒有反應，只在睇波。我就說我行動了，佢聽完就繼續睇波。我等他睇完再解釋，其實好多事不用多講。」

欣欣直指覺得婚姻是一種綑綁，大家應先想清楚自己需要怎樣的另一半：「我經歷好多事之後，我會好小心選擇另一半，不會再憑感覺，要好了解自己需要甚麼，因為對方是你的一面鏡。」

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被問到對婚姻現時看法，欣欣明言不再需要婚姻：「我估我將來的會是Partner，不會是老公。」欣欣又透露從前的自己只愛談笑不愛談心，但現在已有所轉變：「我發覺飲酒可以幫我拆了自己面牆，我不信任人的牆，以前我不會無故搵人分享心事；現在連不識的人，我都願意交心。」

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喜歡笑看人生的欣欣，在節目中帶芷珊一起買完花再買餸，更親自下廚炒生酮版韓式炒粉絲及落重料煲靚湯，招呼芷珊與江媽媽同枱吃飯，江媽媽更開腔呼籲愛女「飲少啲酒」，場面既歡樂又溫馨。

同場加映：高海寧訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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