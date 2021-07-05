【作育英才】杜葉錫恩紀念館暨慕光校史館揭幕　由故居改建書房獲保留

▲ 紀念館將於9月開放。（梁偉榮攝）

慕光教育機構創建元勳之一，曾任立法會議員的杜葉錫恩，生前在政壇及教育界都是舉足輕重的人物。她於2015年以102歲高齡壽終正寢，為紀念她對香港的貢獻，由她創建的慕光英文書院將其故居復修，並改建成紀念館。學校亦計劃將學校歷史及杜葉錫恩的事績納入校本編寫教材的生活與社會科課程，透過講述杜葉錫恩的生平，教育學生良好品德。

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紀念館由杜葉錫恩的故居改建而成，其中書房及花休憩平台保留原樣貌。甫進入紀念館會見到一道鐵趟閘，掛有捐款人士名字的鐵牌。鐵趟閘左邊是原來的客廳，改建成展覽廳，講述杜葉錫恩及其丈夫杜學魁投身教育事業、創辦學校的過程，並記錄他們的教學理念、學校校歌校徽的設計。此部分展覽中，亦放置不少陳列展品，包括多年前的數理科教具、學校成立25周年時派發的紀念徽章，杜學魁在1950至60年代的教師註冊證。書院今年迎來第65周年校慶，亦在紀念館內記錄校史，為展覽的另一部分，講述學校由創校、至轉為直資的過程，亦有講解學校近年的課程發展。

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故居原本廚房位置就改建成另一展覽區，主要講述杜葉錫恩對社會的貢獻，提到她於1963年、年屆50歲時當選為市政局議員，曾獲選為立法局功能界別議員，在1997年時亦出任臨時立法會議員。在從政期間，她致力推動反貪污，她參選立法會時佩戴的粉紅色斜肩帶亦保留下來，向公眾展示。

而在杜葉錫恩的書房，擺設都與她生前差不多，書桌上放了數張兩夫婦的合照，她生前使用的文件收納架亦放在原處，房內掛有國學大師饒宗頤在杜太100歲壽辰贈送的墨寶、1997年臨時立法會的合照等珍貴相片。

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▲ 書房內擺放兩夫婦的合照。（梁偉榮攝）

▲ 書房按杜太生前擺設。（梁偉榮攝）

▲ 書房按杜太生前擺設。（梁偉榮攝）

▲ 書房按杜太生前擺設。（梁偉榮攝）

▲ 書房按杜太生前擺設。（梁偉榮攝）

▲ 饒宗頤在杜太100歲壽辰贈送的墨寶。（梁偉榮攝）

杜葉錫恩紀念館暨慕光校史館是慕光英文書院2019年開始籌建，校方當時啟動募捐計劃，目標籌200萬，復修及改建杜太的居所。校董會主席張雅麗約於2014年認識杜太，自此亦經常去探望她，在杜太離世後負責管理「杜葉錫恩教育基金」。她憶述，杜太臨終之際握着她的手，讓她感慨萬分，

杜太是一個很偉大的人，她一生為香港做了那麼多事，我認為好值得做紀念她的貢獻。

紀念館暨校史館的成立除了讓公眾懷緬杜葉錫恩外，學校亦計劃用作學習園地，學生有機會到館內上課。學校於新學年起於中一至中三推行生活與社會科，計劃將校史納入教學範圍，將會討論杜葉錫恩的生平，學校成立的經過及背景等，預計會佔約10課時。

校長梁超然說，目標是以學校為切入點，讓學生了解學校及香港的歷史，亦從杜葉錫恩待人處事中，學習良好品德，例如堅毅不屈地面對因難、對社會上弱勢人士的關懷。他指出，學生每年學習重點均有不同：中一會讓學生了學校歷史、中二集中討論杜葉錫恩對社會的貢獻及成就，例如推動反貪活動及促成廉政公署的成立，教材將會由學校老師撰寫。

紀念館暨校史館將於今年9月開始、逢星期六對公眾開放，市民可免費入場，但要事先作電話預約。學校會安排15名中四及中五級學生擔任導賞員，為到訪參觀的遊客講解紀念館的內容。

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記者：黃悅晴