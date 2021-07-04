【劏房悲歌】調查指劏房戶租務負擔按年急升　有劏房戶逾76％收入用作租樓

▲ 香港社區組織協會今年4月至6月訪問了362名居住於不適切房屋的基層市民。（陳梓蔚攝）

本港近月天氣酷熱，有組織進行調查後指出，疫情下基層市民留家時間大增，空調和電腦用量增加，惟今年劏房戶的租金和水電費均有明顯增加，令基層生活負擔加劇。有劏房戶指，自己因為放無薪價而要長期留家，因天熱而要長期開冷氣，每月電費高達800元，加上租金佔其收入約76％。

香港社區組織協會今年4月至6月訪問了362名居住於不適切房屋的基層市民，受訪者平均收入約1.25萬月，租金平均約4,800元，連水電則平均約5,375元。該組織去年亦有進行相同調查，發現去年受訪者的租金和水電費佔收入約34.4％；今年受訪者的租金和水電費佔收入約42.8％，上升約8.4％，反映基層市民生活較去年困難。

協會亦有在6月28日至7月3日在不適切房屋量度室內溫度，其中7月2日在深水埗一間天台屋量度出37度的室內溫度，較當日天文台公布的最高溫度高約4.2度。協會指出，室內天氣酷熱，加上不少基層因無薪假長期留家而需開空調，均令受訪者近來用電量急升。

調查又發現，有98.6％受訪者無法直接繳付水電費予水務署和電力公司，當中98.6％需繳付水電費予業主或地產公司。另外，有約95％受訪者的實際繳付水費比政府訂立的水費高。

▲ 黃先生現時76％的收入用作供樓。（陳梓蔚攝）

居於120呎劏房單位的黃先生指，自己任職機場地勤，疫情下因無薪假收入大減近半，現時月入約1萬元，惟房租已需約6,800元，電費更需每月約800元，共佔收入的約76％。

黃先生解釋指，現時業主設定的電費為每度電1.5元，疫情下大多數時間要留家，劏房通風差加上天熱，需要長時間開空調，令電費由月均約400元加到月均800元。

香港社區組織協會建議政府加快訂立租務管制，並將濫收水電刑事化；而水務署亦應加強巡查和執法。短期而言，協會建議政府為劏房戶增設能源補助，並繼續發放N無津貼。

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記者：陳梓蔚