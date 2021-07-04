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【開心速遞】林凱恩感謝愛犬毛毛相伴16載　Iris痛別：最引以為傲的毛毛

娛樂 14:10 2021/07/04

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TVB劇《愛．回家之開心速遞》的「Bonnie」林凱恩痛別愛犬毛毛。

TVB劇《愛．回家之開心速遞》的「Bonnie」林凱恩最近跟愛犬毛毛道別，毛毛先行一步到達彩虹橋。

林凱恩偶爾會分享與毛孩的合照，向來愛錫毛孩的她撰文悼念毛毛，道盡不捨之情。

【開心速遞】林凱恩城大副學士修公共關係　林媽媽獲獎學金讀神學

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林凱恩悼念愛犬

林凱恩於社交平台貼出與毛毛最後的牽手照片，並寫道：

親愛的毛毛 多謝你這16年的照顧包容，你的堅強固執比我還厲害。我知道你有等到我返屋企你先走㗎，我真的感覺到你的。 我真係好唔捨得你，但我知道你已經在另一邊的草原上快樂的跑著，毛毛我會好好的媽媽也會，不要擔心。 謝謝你帶給我的一切美好回憶，你永遠都是我跟媽媽最引以為傲的毛毛，永遠愛你。 毛毛，再見🖤

【她她她的少女時代】林凱恩代媽媽圓選美夢　不受父母離異影響：仍相信婚姻【有片】

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林凱恩憑《開心速遞》火速入屋

現年28歲的林凱恩於2015年參加《香港小姐競選》，奪得友誼小姐後加入TVB成為旗下藝人。林凱恩入行後不久便加入《開心速遞》劇組，憑Bonnie一角迅速入屋，大受觀眾歡迎。

除了《開心速遞》外，她於《她她她的少女時代》及《降魔的2.0》也有亮眼演出，分別於《萬千星輝頒獎典禮2019》及《萬千星輝頒獎典禮2020》獲提名「飛躍進步女藝員」，備受TVB力捧。

同場加映：梁証嘉專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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