【5000元消費券】一文看清電子消費券網上登記步驟　八達通、Alipay等支付平台登記注意事項

▲ 5000元電子消費券今日（4日）起接受電子登記。（網頁截圖）

5000元電子消費券今日（4日）起接受電子登記，支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK將協助推行，其登記期由即日起至8月14日，合共六星期 。TOPick記者今日實測透過不同平台登記，發現直接進行消費券計劃網站登記，比起利用「智方便」或其他支付平台進入更加快捷，其中「智方便」系統更顯示要等候逾一小時。

5000元消費券不同支付工具發放詳情：

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​消費券今早6時起接受登記，截至中午12時，已有接近70萬名市民成功遞交電子登記，其中接近60萬登記人利用申領去年現金發放計劃的資料回答相關保安問題作身分認證，過程簡便，完全不需輪候。政府發言人指，市民亦可選擇在填寫登記資料後，在指定時間上載身份證複本到計劃網站以完成登記程序，亦無須輪候。

政府鼓勵市民以較方便快捷的電子方式進行登記，在首兩星期完成電子登記的合資格人士，會於8月1日獲發第一期消費券，因此市民無須急於在首一、兩天登記。在7月18日或之後完成電子登記的合資格人士，則一般會於9月1日獲發放第一期消費券。詳細的登記消費券計劃步驟，可以參考有關網站。

記者今日到網站登記，網站顯示可以透過「智方便」(iAM Smart)帳户登記，如沒有「智方便」帳户的人士，即須於網站內須就身分認證提供的相關資料，包括香港永久性居民身分證／香港居民身分證號碼和簽發日期。

另外，如選擇沒有「智方便」帳户的市民，如在今年6月18日前已成功登記現金發放計劃及透過銀行轉帳或領取支票收取10,000元，需準備以下資料以回答兩條保安問題：

在現金發放計劃下登記的聯絡電話號碼的最後4位數字

如透過銀行轉帳領取10,000元

銀行帳戶號碼的最後5位數字

如透過抬頭支票領取10,000元

領取抬頭支票的郵局地點

此外，記者亦實測了透過「智方便」(iAM Smart)帳户登記，發現仍需輪候多於一小時，比起直接到網站登記的時間慢，加上登記帳戶時需要拍下自己的容貌以及身份證，故亦須額外花一段時間；如市民透過支付平台登記例如Alipay、八達通等，其等候的時間則在數分鐘內。

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政府發言人今早表示，部分市民透過「智方便」認證身分，礙於「智方便」系統繁忙，透過該方式登記的輪候時間或較長，呼籲市民可選用其他的認證身分方式進行登記。

至於各種的支付平台的優惠亦有不同，市民可以按自己的喜好選擇領取的平台：

一文看清5000元消費券登記時間、適用範圍等，AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap & Go或八達通分期發放。即情即看：【下一頁】

不過值得注意的事，不同支付平台將分2至3期發放，其中八達通受儲值上限3,000元限制，故分三期分發，市民必須先用完首兩期4,000元消費券，才可得最後一期1,000元，即睇：【下一頁】

各種支付平台登記領取方法：

八達通： 於網站填寫姓名、身分證號碼、可接收短訊的本地流動電話號碼等資料及八達通號碼；登記後會獲得登記參考編號，經核實後會獲得短訊確認。其後可於指定時間以八達通領取消費券。

於網站填寫姓名、身分證號碼、可接收短訊的本地流動電話號碼等資料及八達通號碼；登記後會獲得登記參考編號，經核實後會獲得短訊確認。其後可於指定時間以八達通領取消費券。 Alipay： 透過複製特定的號碼進入登記介面，於政府中央網站系統登記，完成後系統一般於3個工作天內確認。

透過複製特定的號碼進入登記介面，於政府中央網站系統登記，完成後系統一般於3個工作天內確認。 WeChat Pay HK： 利用Wechat App內的政府消費券專題網頁查閱有關帳戶號碼，前往政府中央網頁系統登記並驗證身分，選擇利用Wechat Pay HK 領取並輸入有關帳號，經核實後會於指定日期發放到登記人的Wechat pay帳戶。

利用Wechat App內的政府消費券專題網頁查閱有關帳戶號碼，前往政府中央網頁系統登記並驗證身分，選擇利用Wechat Pay HK 領取並輸入有關帳號，經核實後會於指定日期發放到登記人的Wechat pay帳戶。 Tap & Go：登記電話號碼以及其他身份證明文件，以啟動你的「拍住賞」賬戶，成功開戶後利用特定識別號碼登記消費券。

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責任編輯：郭詩詩