【5000元消費券】今日起接受電子登記　經濟學者料計劃經濟提振作用不大

▲ 今日起接受電子登記，經濟學者料計劃經濟提振作用不大。（擷自港台電視直播）

消費券計劃將於今日（4日）開始接受登記。有立法會議員認為，計劃後商戶不再提供優惠，實際的港人繼續選用電子支付工具成疑；另有經濟學者指計劃維持時間短，對經濟提振作用不大。

消費券計劃於今日開始接受登記，登記期至8月14日，合共6星期。在今年6月18日或之前年滿18歲的合資格香港永久性居民及新來港人士，早上6時起透過消費券計劃網站進行電子登記。港台節目《城市論壇》今日的主題為「登記消費券 經濟望提振 支付選工具 百業求解困」，討論消費券推行對經濟提振的作用。

立法會議員鍾國斌表示，香港人很實際，熱潮後商戶不再提供優惠，港人繼續選用電子支付工具成疑。雖然四間支付平台公司保證每日所收取的金錢會即日轉帳至所屬商戶，但無可否認現金流對商戶十分重要，若商戶使用電子支付工平台交易，若轉帳需時，有機會出現現金流緊拙的情況，可能令商戶不再選用電子支付平台。

港九新界販商社團聯合會主席陳錦榮指出，為與國內支付方式接軌，故業界長遠會使用內地營運的電子支付工具，而且掃描二維碼付款的方式較方便商戶收款，他指出街市檔販若使用八達通收款，需要每次交易時除掉手套，在收款工具中輸入金額供顧客付款，指這個途徑收款較麻煩，而顧客二維碼付款一掃即可。

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網店管理平台創辦人吳家嘉稱，計劃有助電子支付普及，指現時支付平台括免安裝費，鼓勵商戶安裝四款的支付平台，顧客消費習慣以電子支付後，相信即使支付平台及後收取商戶手續費，商戶仍會願意採用相關平台。

吳家嘉又認為，中小企雖較難與大集團競爭，料有一半的消費券金額會流入相關企業，但計劃令市民的消費意欲增加，只要中小企依勢提供消費優惠，相信會受惠計劃增加生意額。他續指，市民選用八達通後套現誘因不大，因機會成本高，套現所得的金錢最終都會被花費。

中文大學工商管理學院高級講師李兆波預料，市民選用推出優惠較多的支付平台，八達通則較多人選擇，因靈活性較大，市民可使用消費券額外得來的5,000元支付日常開出，而原本用來支出相關費用的5000元，則可購買昂貴的物品，故無礙市民選用八達通。不過，他認為計劃對經濟提振作用不大，因計劃只維持短時間，而且大集團推出的優惠獎賞，小商戶難以競爭，相信對小商戶的幫助有限。

李兆波又指，不要低估信用卡等傳統支付工具的吸引力，因為市民可用以支付金額較大的貨品，並可賺取里數以換取優惠。他亦相信，除非政府敕令禁止使用現金，故以現鈔作支付方式仍有其吸引力，因當網路出現問題或市民遺失手機，便沒法使用電子支付付款。

張姓中學生表示，雖然仍未合資格領取消費券，但相信八達通和Tap & Go在青少年群體中較多人選用。市民莫先生則表示，會選用八達通領取消費券，因較方便且用途較廣，消費券將用來宅渡假、購物等。

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記者：陳麗娜