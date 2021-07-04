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【直升機家長】媽媽怕女兒墮求職陷阱陪同見工　22歲女尷尬：超像媽寶

親子 13:58 2021/07/04

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台灣一名女網民呻媽媽堅持陪同見工，令她感尷尬。

父母要適時放手，子女才會學懂自立。台灣一名女網民日前在網上討論區「Dcard」分享，指自己是應屆畢業生，日前收到公司面試通知，媽媽得知後堅持陪同見工，令她感到尷尬，指自己「超像媽寶」。

媽媽堅持陪同面試

樓主在文中指出，她在應徵時已查明公司是正當經營且有合法登記，奈何媽媽仍擔心她誤墮求職陷阱，堅持要陪同面試。她又向媽媽提出，希望她能夠在公司樓下等，可是媽媽不從，要求上樓陪她。樓主慨嘆自己超像媽寶，

搞得比面試壓力還大……跟她說過不用陪我去，但她還是很堅持。

她續指上一份工媽媽亦有陪同面試，主管好奇問身旁是誰，令她感尷尬。她表示「這種窒息的愛，常常壓得我喘不過氣」，不明白媽媽為何如此擔心，亦不知往後該如何應對她，故詢問網民意見。

網民：媽媽要學會放手

帖文引來網民熱議，有網民建議下次收到面試通知時，不用告訴媽媽，「跟她說面試取消，妳再自己過去」；亦有網民指樓主應向媽媽表達事件嚴重性，「你一定要強硬起來跟你媽說，這樣你永遠找不到工作，告訴他如果她要跟，陪你到公司地址就好，不能陪同面試」、「當主管看到妳媽也在的時候，你差不多就被淘汰了」。

有網民則表示站在公司角度，媽媽陪同見工是「超級大扣分」，「真的會被認為是媽寶」、「學會放手是每位家長該去學習的」、「妳不擔心，面試官很擔心啊！」。

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責任編輯︰王明芳

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