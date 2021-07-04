【新冠肺炎】今日新增3宗英國輸入個案均帶L452R　本港連續2日本地零確診

▲ 今日新增3宗輸入個案，均由英國抵港。（經濟日報資料圖片）

本港今日(4日)再未有錄得本地個案，新增3宗確診個案均涉及英國抵港人士，至今本港個案累計11,943宗，包括11,942宗確診個案及1宗疑似個案。

今日新增3宗輸入個案資料如下：

第11,941宗：15歲男子，7月3日發病，從英國抵港，入住赤鱲角富豪機場酒店

第11,942宗：20歲男子，7月2日發病，從英國抵港，入住黃竹坑南灣如心酒店

第11,943宗：19歲男子、7月2日發病，從英國抵港，石塘咀香港JEN酒店

另外，衞生防護中心亦提醒，大埔運頭塘邨運亨樓受檢人士，須於明日（5日）遵從強制檢測公告進行檢測。

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責任編輯：陳正怡