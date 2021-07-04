【5000元消費券】「智方便」如常運作惟等候較長 政府籲市民毋須急於今明兩天登記
社會 14:48 2021/07/04
政府指，「智方便」系統今日（4日）早上因極度繁忙，令市民通過它登記電子消費券及作身分認證時一度出現障礙。現時「智方便」系統如常運作，但由於使用「智方便」登記消費券的人數眾多，市民或需較長輪候時間方可進行登記。
發言人強調，消費券計劃網站目前運作暢順，使用其他認證身分方法進行的登記，過程順暢。例如之前已成功登記現金發放計劃領取一萬元的合資格人士，他們透過回答兩條相關保安問題便可認證身分，無須輪候，整個登記程序僅數分鐘便完成，呼籲市民毋須急於在今明兩天登記，在未來兩星期（即7月17日或之前）完成的電子登記，均會同步在8月1日收到第一期消費券。
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責任編輯：蘇文軒