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【變種病毒】當局於油麻地紅茶館抽44個環境樣本檢測　2個浴室洗手盤樣本帶新冠病毒

社會 14:49 2021/07/04

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油麻地紅茶館酒店2個浴室洗手盤樣本發現帶新冠病毒，其餘42個環境樣本則陰性。（經濟日報資料圖片）

一名居香港仔利港中心的41歲女子前日確診，並檢出帶有L452R變種病毒，於油麻地紅茶館酒店兼職清潔，港大微生物學系講座教授袁國勇早前視察該酒店後，發現清潔公司消毒時間不足10分鐘，未有跟足指引，形容情況極不理想。詳情請見【下一頁

衞生防護中心早前曾於涉疫油麻地紅茶館酒店抽取44個環境樣本，當中有2個於涉疫浴室內的洗手盤樣本，檢出對新冠病毒呈陽性反應，其餘42個樣本則為陰性。

至於患婦是否感染Delta變種病毒，中心指仍於調查中，患婦入院後最新檢測仍為陰性，亦無帶有抗體；而其同住家人、密切接觸者及曾訪處暫未見有初步確診個案。

一名居香港仔利港中心的41歲女子，上周五(２日)確診感染新冠病毒L452R變種病毒株，其在指定檢疫酒店的油麻地紅茶館酒店擔任兼職清潔員，更曾經清潔有確診個案的房間。詳情即看【下一頁

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責任編輯：陳正怡

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