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【最美星二代】沈月遭同學排斥害怕上學　渴望成藝人卻不想成焦點【多圖】

娛樂 15:27 2021/07/04

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沈月自稱難找到知己。

性感女神邱淑貞大女沈月公認是「最美星二代」，雖仍在讀書，卻已是娛樂版及潮流界的寵兒。沈月近日接受時尚雜誌訪問，大方分享生活一面，自小在傳媒焦點下，她坦言極之不喜戲，同時又渴望出道做藝人，發展才華。

沈月被月冠以「星二代」稱號，注定成鎂光燈焦點，可是沈月稱自己性格內向，並不喜歡被人注視，無奈上學常有記者在門口拍照，令她覺得反感。

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她表示爸爸曾為自己請保鏢，卻因鋒芒太露遭到同學排擠，更被同學講家裡壞話，逼到她要轉校，她感慨在校內一點不受歡迎，難找到知心朋友。

沈月現時修讀海外大學日文和心理學，不過去年因爺爺有病而返港後，因疫情一直留在家中進行遙距教學。

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但她稱因以往感到受排斥，故坦言曾抗拒返學，寧願留在家做宅女，免回校受不友善對待。

雖然個性內客，但沈月很喜歡唱歌跳舞，故日後也想出道成為藝人，或者從事形象設計之類工作，除此之外，充滿愛心的她，亦布望當莪工，照顧孤苦無依的孩童。

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不過，有指其父親沈嘉偉有意讓女兒繼承其時裝品牌生意，現時沈月也有隨叔叔沈建偉學習，年紀尚輕 的她，未來還有不少可能性。

同場加映：阮嘉敏訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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