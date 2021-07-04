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【天氣消息】一個熱帶低氣壓在菲律賓以東海域形成　料周三本港風力或增強天氣不穩

社會 15:00 2021/07/04

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天文台表示，高空反氣旋會在明日為華南沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。(曾耀輝攝)

一個位於菲律賓以東海域的熱帶擾動在今早增強成為熱帶低氣壓。香港氣象網站香港氣象中心表示，預料在未來12至36小時內，該熱帶低氣壓將會增強成為熱帶風暴。

香港氣象中心指，由於該熱帶低氣壓與另一個位於菲律賓以西的熱帶擾動相互影響，加上南海有強風切等不明朗因素下，兩者的強度及路徑仍然有顯著較大的變數，預料周三本港風力有機會有所增強，天氣變得不穩定。

香港天文台表示，高空反氣旋會在明日為華南沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，現時位於菲律賓中部的低壓區有機會進一步發展，並在未來一兩天移向南海中至西北部。受其影響，星期二、三廣東沿岸驟雨增多。而高空反氣旋會在本周後期再度增強。

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責任編輯：蘇文軒

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