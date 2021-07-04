【刀傷警員】李家超批評向兇徒獻花意識壞　社會不應合理化暴力行為

▲ 政務司司長李家超。(資料圖片)

七月一日當晚銅鑼灣有警員被人用刀刺傷，警方國安處接手調查事件。政務司司長李家超批評，事後有人向兇徒獻花或悼念「意識非常壞」，是繼續鼓吹違法行為，等同認同恐怖主義，強調就算對政府不滿，都不能將恐怖主義合理化。

李家超在電視節目表示，社會必須譴責、防範事件，「應該直斥其非，受害者今次是警員，下次可以是普通市民」，即使對政府施政不滿，都不能合理化相關言行，為所欲為。被問到市民反應是否與不滿政府施政有關，李家超指兩者不應混為一談，強調不可以因為社會問題，而合理化恐怖主義，市民可透過滅罪委員會、分區會等不同方式，向政府表達意見。

他續指，外部勢力仍試圖利用香港去攻擊中國，本港內部亦有本地恐怖主義的風險，目前本港國安風險仍然可控，但要防範破壞分子的軟性宣傳，當局正進行研究立法規管假消息，方向包括要求移除或行為刑事化，會參考其他普通法地區的做法，不過未有時間表。

此外，李家超承認上任後首要任務包括修補社會撕裂，希望先透過青少年活動、體育活動建立社會的溝通及互信，又強調有信心建立公務員的團隊精神，當公務員遭受不公對待時，會為公務員講公道說話。至於有人認為他有份推動修訂《逃犯條例》但最終失敗，能否勝任政務局司長職務，他指留給歷史公論。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒