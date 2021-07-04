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【煽惑犯罪】2男女疑網上煽動他人襲警　涉煽惑他人犯謀殺罪及縱火罪等被捕

社會 17:43 2021/07/04

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網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信（左）。（黃傑偉攝）　

7月1日銅鑼灣崇光百貨對開發生嚴重傷人案件，警方在事發後翌日（2日），發現有人於2個網上社交媒體貼出煽惑他人對警員襲擊及到警員處所縱火言論，並於今日（4日）在天水圍及沙田拘捕一男一女，涉嫌煽惑他人犯謀殺罪、煽惑他人犯縱火罪及煽動意圖。

警務處國家安全處昨日（3日）接手調查7月1日在銅鑼灣軒尼詩道555號對開發生的一宗企圖謀殺及自殺案，案中兇手用刀刺傷一名男警後自殘身亡。詳情即看：【下一頁】

警方表示，在發生7.1銅鑼灣崇光百貨對開一嚴重傷人案件後，發現有人在翌日（2日）於兩個網上社交媒體貼出唆使他人對警員襲擊，及到警員處所縱火言論。警方網絡安全及科技罪案調查科經深入調查後，於今日在天水圍及沙田，分別拘捕一名20歲女子及一名26歲男子，行動中檢獲兩部手提電話，被捕人涉嫌煽惑他人犯謀殺罪、煽惑他人犯縱火罪及煽動意圖，行動仍然繼續不排除會有更多人被捕。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信指，煽惑罪屬嚴重罪行，初犯可被判罰款5000及監禁兩年，之後可被判處監禁3年。

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責任編輯：蘇文軒

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香港 罪案 縱火 謀殺

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