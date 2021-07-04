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【盛‧舞者】首集9分鐘一鏡直落介紹舞者　方紹聰被幕後熱情感動

娛樂 15:55 2021/07/04

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《盛‧舞者》明日首播。

一連11集、集合全港熱愛跳舞精英的無綫全新「舞動」綜藝真人Show《盛‧舞者》，明晚（7月5日）首播。為了帶給觀眾前所未有的視覺震撼，莫負舞者堅持多年的初心，今次製作不惜工本，短短11集的節目，近百攝製隊工作人員，籌備足足三個多月，以罕見的拍攝手法、媲美電影級數的鏡頭呈現舞者美態、Battle時的緊張感以及拍攝地的美麗宏偉。

來自不同界別的舞者，以不同舞種包括Breaking（霹靂舞）、Jazz（爵士舞）、 Popping（機械舞）、 Chinese Dance（中國舞）、 Contemporary Jazz（當代爵士舞）、 Twerking（電臀舞） 、Latin （拉丁舞）、Jazz Funk、Afro Hiphop、Hiphop、Urban Krumping（都市街頭舞），不分年齡、國籍與同樣熱血的攝製隊，歷盡艱辛、排除萬難由文化中心跳到饒宗頤文化館、再跳上大型躉船等多個不同別具香港特色的地方，為的只是  「Dance for Life！」

鏡頭媲美電影製作

首集單是Opening一幕介紹參賽者出場、長達9分鐘的一鏡拍攝狂舞片已極為吸睛。各參賽者分別以個人及組合姿態在鏡頭面前穿梭熱舞，一個接一個出場的舞者甚有默契的同時，亦施展渾身解數展現一字馬、凌空飛躍、倒立、後空翻、霹靂旋轉等多個高難度動作，並透過鏡頭帶著觀眾遊走文化中心以及尖沙咀海傍。

攝製隊為了盡善盡美，更以多種不同視覺，讓觀眾眼球每一秒都歷盡視覺刺激。相關後製亦相當有心，選用了20多首別具香港特色的時代曲作背景音樂，務求觀眾看得衝衝欲「舞」的同時，亦能勾引對香港的情懷與回憶；狂舞片亦配以「自信」、「信念」、「認真」、「刻苦」、等Eye Catching字眼，來帶出舞者「因為熱愛」的中心思想。 

當中完成6日5夜赤腳步行創舉的方紹聰（奶仔）亦是是次參賽者，他透露拍攝當日困難重重：「Call Time是凌晨12點，跟著03至06不停Full Set綵排20次左右。最難是攝製隊，要記好多走位，機身又要擺不同設備上面。」

奶仔又指在文化中心等「冇人時刻」好難，所以團隊要抓緊早上6點至8點這段黃金時間不停搵位拍攝：「去到最後我們都跳到冇力，但見到幕後依專注，我們就有力量。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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