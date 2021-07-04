【5000元消費券】工聯會九龍東團隊今舉行電子消費券講座　為約100名長者即場登記

▲ 工聯會九龍東為長者登記電子消費券 。（曾耀輝攝）

5000元電子消費券今日（4日）開始電子登記，工聯會九龍東團隊今日到區內舉行有關電子消費券的講座，並為現場約100長者即場登記。

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工聯會九龍東總幹事鄧家彪及社區幹事李健聰今早在區內舉行有關電子消費券講座，為長者選擇合適自己消費習慣的電子支付平台，共約100名長者參加，鄧家彪更聯同青年義工即場協助長者登記。

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鄧家彪認為電子錢包是未來的趨向，惟指現時政府推出的「電子消費券」過於複雜，稱留意到有部分長者未必能順利使用或清楚了解計劃內容，例如不知道八達通會分三期發放，而用家需用畢第一、二期的4000元，才獲發第三期的1000元。他早前已與不同的地區組織舉辦智能手機班，教導長者使用電子錢包，期望幫助長者掌握用法，同時將會到各區講解電子消費券，協助長者選擇合適自己的電子支付平台。

至於服務竹園邨的李健聰則稱街坊間有很多傳言，其中包括如使用八達通領取「電子消費券」需要自行申請加大八達通額度，亦有長者查問是否需要另開新咭才能享2元乘車優惠，希望藉著講座向長者解釋清楚，協助他們更好地使用消費券。

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參加講座之一的周女士稱自己未曾用過手機支付平台，故選擇用較為熟悉的八達通領取。她說，之前一直有很多不同傳言，在參與講座中後已較為清楚，感謝登記時義工提醒向發放最後一期1000元的準則，惟指有關做法有點麻煩；另一位參加者英姐最終亦選擇用八達通申領消費券，指出從未用過其他平台，認為自己的消費券大多數用於超市及餐廳。

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責任編輯：郭詩詩