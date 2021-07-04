【非法捕魚】3名內地漁民疑於本港水域非法捕魚 遭漁護署起訴明日提堂
社會 16:01 2021/07/04
漁農自然護理署今日（4日）起訴涉嫌在西貢火石洲附近的香港水域進行非法捕魚的3名內地漁民。署方人員昨日（3日）大約下午3時，在上述水域發現一艘內地漁船懷疑以延繩釣方式進行非法捕魚活動，遂截停有關船隻進行調查，其後人員在船上檢走一批捕魚工具及漁獲。
該3名內地漁民涉嫌違反《漁業保護條例》（第171章）被落案檢控，案件明日（5日）將在觀塘裁判法院提堂。
漁護署發言人指，任何人士在本港水域使用船隻捕魚時，其船隻必須已根據《條例》登記。非本地漁船（不論其所使用何種漁具）均不可在本港水域內捕魚。違者一經定罪，最高可被判罰款港幣10萬元及監禁6個月。
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責任編輯：郭詩詩