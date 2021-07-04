  • 33°C
香港時間 : 2021704日 (週日) 16:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【非法捕魚】3名內地漁民疑於本港水域非法捕魚　遭漁護署起訴明日提堂

社會 16:01 2021/07/04

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

圖示該內地漁船。（政府新聞網圖片）

漁農自然護理署今日（4日）起訴涉嫌在西貢火石洲附近的香港水域進行非法捕魚的3名內地漁民。署方人員昨日（3日）大約下午3時，在上述水域發現一艘內地漁船懷疑以延繩釣方式進行非法捕魚活動，遂截停有關船隻進行調查，其後人員在船上檢走一批捕魚工具及漁獲。

該3名內地漁民涉嫌違反《漁業保護條例》（第171章）被落案檢控，案件明日（5日）將在觀塘裁判法院提堂。

漁護署發言人指，任何人士在本港水域使用船隻捕魚時，其船隻必須已根據《條例》登記。非本地漁船（不論其所使用何種漁具）均不可在本港水域內捕魚。違者一經定罪，最高可被判罰款港幣10萬元及監禁6個月。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【5000元消費券】今日起接受電子登記　經濟學者料計劃經濟提振作用不大
今日 13:37
【5000元消費券】今日起接受電子登記　經濟學者料計劃經濟提振作用不大
【5000元消費券】「智方便」如常運作惟等候較長　政府籲市民毋須急於今明兩天登記
今日 14:48
【5000元消費券】「智方便」如常運作惟等候較長　政府籲市民毋須急於今明兩天登記
【5000元消費券】工聯會九龍東團隊今舉行電子消費券講座　為約100名長者即場登記
今日 15:54
【5000元消費券】工聯會九龍東團隊今舉行電子消費券講座　為約100名長者即場登記

你可能感興趣

【5000元消費券】今日起接受電子登記　經濟學者料計劃經濟提振作用不大
今日 13:37
【5000元消費券】今日起接受電子登記　經濟學者料計劃經濟提振作用不大
【5000元消費券】「智方便」如常運作惟等候較長　政府籲市民毋須急於今明兩天登記
今日 14:48
【5000元消費券】「智方便」如常運作惟等候較長　政府籲市民毋須急於今明兩天登記
【5000元消費券】工聯會九龍東團隊今舉行電子消費券講座　為約100名長者即場登記
今日 15:54
【5000元消費券】工聯會九龍東團隊今舉行電子消費券講座　為約100名長者即場登記
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 編輯 漁護署 觀塘 香港 護理 西貢

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶