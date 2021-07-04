【真人藍精靈】女子自行染髮失手全身秒變藍精靈 3日後雙手仍有染髮劑痕跡

染髮失敗慘劇時有耳聞，但像她那麼慘真不多。外國女子Kinsey Dixon早前在網上分享，稱自行染髮失手，結果全身皮膚慘變藍精靈，3日後雙手仍有染髮劑痕跡，引起網民熱議。

綜合外媒報道，該名女網民Kinsey Dixon在TikTok分享自己染髮導致的後果，結果5天內吸引了超過2400萬人次瀏覽爆笑瘋傳，片頭她詢問網民，「你覺得我祖母會發現我染了頭髮嗎？」鏡頭下一秒，見到，卻是她藍色腳掌，然後發現她手掌也是藍色，就連臉頰和整個浴室都變成一片藍，外型十足卡通人物藍精靈，笑翻一眾網民。

Kinsey Dixon透露，因自己購買的藍色洗髮劑當中藍色色素強勁，加上她是站立式洗髮，導致染髮劑意外將全身皮膚變藍！事後她不斷使用濕紙巾擦拭自己，讓自己的「膚色」變得淡一點，但從3天後的照片可見，她的臉雖然恢復膚色，但手掌仍留有明顯藍色染劑，淋浴間因使用大量漂白劑，成功恢復原本顔色。

短片曝光後引起網民熱議，大批網民女均稱是最悲慘染髮經歷；有網民笑言變藍精靈。

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責任編輯：羅嘉欣