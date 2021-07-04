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【5000元消費券】陳茂波夥民建聯落區　宣傳消費劵登記計劃

政治 16:24 2021/07/04

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財政司司長陳茂波今與民建聯，落區宣傳消費劵登記計劃。（民建聯圖片提供）

5000元消費券計劃今日首日接受登記，財政司司長陳茂波今與民建聯主席李慧琼、民建聯立法會議員柯創盛及劉國勳，到訪觀塘區德田商場，宣傳消費劵登記計劃，了解商戶及市民使用電子支付的情況。

陳茂波表示，網上登記電子消費劵過程簡單，今日與街坊親身登記，需時3分鐘即完成。他又提到，現時只有7%的零售業銷貨額，是使用電子支付方式，希望政府推出電子消費劵後，能夠加強這方面的增值潛力。

陳茂波又指，早已約定同事，收到消費劵後，會請他們吃飯慰勞，順道振興經濟。

另外，柯創盛及劉國勳表示，會參考司長的做法，以電子消費劵請同事吃飯。

民建聯今日開設過百個街站協助市民登記消費劵，李慧琼指，如市民遇到任何疑難，歡迎到民建聯各區辦事處尋求協助。

5000元消費券不同支付工具發放詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：尹櫻霖

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