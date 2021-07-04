【全民造星】與肥仔+黃劍文合唱《前傳》　強尼騷唱功謙稱：我的身份不是歌手【有片】

▲ 強尼、ERROR成員肥仔及黃劍文一起合唱《全民造星》主題曲《前傳》。

最新一集ChillGOOD TV請來ViuTV一哥強尼、ERROR成員肥仔及 黃劍文一同與KB及丹儀Jam 歌，上線首日已經過十萬人睇。

肥仔扮郭富城及193唱歌，又笑指ERROR隊友的話題經常提及數字，很搞笑。

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肥仔+劍文+強尼唱《前傳》

三人合唱的第一首歌就是《全民造星》主題曲《前傳》，連曾經做過《全民造星》評判的周慧敏也留言 : 「支持支持!!! 好鍾意三位唱《前傳》，特別有意思，聽到有點感動！ Music Panda 加油 🌹」

肥仔、劍文和強尼因為《全民造星》及加入ViuTV後認識成為朋友，三人均覺得人生甚麼也應該試一試，才參加《全民造星》。

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劍文表示：「決定參加是因為疫情嚴重，覺得不知會唔會死掉，所以怎樣都要償心願參加唱歌比賽，看看自己是否可以唱歌。」

肥仔笑稱自己好膚淺 ，「為一百萬獎金而來，覺得世界一定有人喜歡得得意意的肥仔，未必一定個個喜歡姜濤這款。」

而強尼則不用說，放棄工程師高薪厚職追夢，成為Viu TV 一哥主持。

肥仔扮郭富城

三人在節目中唱完《LadyKilla》後，肥仔表示：「小時候阿媽帶去的士高，所以郭富城、黎明快歌我經常聽。」

肥仔更即場清唱扮郭富城唱歌，不過現在已成年，他反而開始欣賞張學友的慢歌。劍文則稱自己喜歡Sammi及學友。

肥仔爆ERROR不和

談到Error4位兄弟，肥仔說，「大家可能覺得我是一個較正經的人，我是隊長沒那麼好笑。」

丹儀及KB問他們四個有否試過不和？肥仔答：「有呀！怎會沒有吵架？都是錢作怪......哈哈哈，其實應該是數字作怪 ，保錡、193很緊張數字，甚麼都以數字行先，看見收看率低就會覺得浪費時間，努力做完卻沒有人看，其實都是顯示我們很認真的一面。」

今次三人與KB及丹儀Jam 歌，強尼的高水準令網民驚訝，不少留言激讚並指「樂壇欠強尼一個交待」、「強尼唱《我不如》的傳釋度真的是超班，可以說是無出其右！」

強尼望保住電視文化

問到強尼是否想加入樂壇跟Mirror鬥？強尼笑謂：「相信是因為我的身份不是一個歌手，他們對我的要求不會定得特別高，我不敢說自己唱得很好，但是得到大家的讚美以及喜歡，我是非常開心的。」

及後強尼語重心長表示：「以前覺得可以講波，做下主持已經大滿足，現在心態又不同了，比以前責任感再多了一些。」

他認為：「以前做是不知有多少人看，現在真的感受到很多朋友撐，很多人開始留意ViuTV節目，那麼我們就要很努力，有責任去承擔做好每一次演出，保住香港電視文化這一塊，廣東話節目，做給香港人看。」

他續指：「而非大家不停地看外國節目，感覺本土力量已經消失。我們要一直有廣東話歌、廣東話節目這個大使命同責任。」

同場加映：強尼專訪