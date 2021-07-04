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【鄧麗欣王子分手】疑因男友花心成情變原因　Stephy貼新相暗示分手心情【多圖】

娛樂 17:08 2021/07/04

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Stephy跟男友和平分手。

鄧麗欣（Stephy）上月27日突然宣布和台灣男星邱勝翊（王子）結束3年情，王子亦同步在網上宣布已跟Stephy和平分手，事件震驚兩地粉絲。惟Stephy之後未再公開露面及對事件發表感受，只透過經理人稱要給予空間給她，令分手原因仍然成謎。

日前Stephy在IG貼上兩張身穿Ganni吊帶拼接長裙的照片，並寫道：「請為你的格子填上顏色，任何顏色也好，只要不是空白，都好，晚安。」

Stephy穿格仔裙被指有暗示。

【鄧麗欣王子分手】鄧麗欣邱勝翊結束3年情　Stephy宣布分手：感恩遇見

雖然只是尋常生活照，卻被網民解讀是感情宣言，更稱是否暗示要跟方力申復合。不過舊愛王子卻又對此發文按like，而前棒棒堂成員廖允傑在IG Story被提問「如果世界上只剩你和另一個人，你會選誰」時，他tag了王子並寫：「邱勝翊，他需要人陪。」似暗示王子現也是空白期。

    點擊圖片放大
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不過，今日有傳媒再拆解二人分手真相，    指出Stephy和王子雖發展異地戀，但以往仍經常兩地飛維持感情，Stephy對男友亦十分緊張，更計劃在台灣買屋，方便二人相處。

Stephy感對男友欠安全感

可是因疫情令中台封關，Stephy跟男友接近半年未能見面，雖仍常在網上傳情，惟有指王子因沒有女友在身邊，經常夜夜笙歌，又跟不少異性約會，更傳出另結新歡，暗地跟一位造型師拍拖，雖然王子沒有承認，卻令Stephy感到沒有安全感。

王子被爆需要人陪。（取自IG）

王子在今年5月寧要隔離14日亦曾來港，希望跟女友手修補關係，可是Stephy有意結婚，但王子對此事卻一直未有表態，Stephy感對方仍未定性，最終決定忍痛結束3年情。

同場加映：鄧麗欣訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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