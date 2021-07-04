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【巧手媽媽】捱夜製布公仔賀女兒小學畢業　楊卓娜送上祝福：願生命如夏花綻放

親子 17:29 2021/07/04

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楊卓娜為女兒製作布公仔賀小學畢業。

靚媽楊卓娜在2009年為燈箱大王楊志翹誕下女兒楊舒然（Jasmine），昨日她在社交媒體分享女兒小學畢業典禮的照片，慨嘆時光飛逝，轉眼間女兒便準備升中。她又曬出為女兒親手製作的布公仔，表示為了及時送上禮物，「捱多兩個通宵也值得」。

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製布公仔賀女兒畢業

楊卓娜日前參與播道書院小學部畢業典禮，及後上傳多張照片，指「一眨眼，小不點就小學畢業」，感謝校長、老師及同學們的教導和陪伴。見證女兒畢業，楊卓娜甚為感觸，祝福所有小朋友都繼續努力不懈，保持正能量，前路即使充滿挑戰，也無所畏懼。

願你們生命的花火和熱情永不止息，如夏花一樣洵麗綻放！

從相片可見，Jasmine抱着一隻可愛布公仔拍攝畢業相，那隻公仔原來出自楊卓娜之手。她指女兒首次收到自己製作的公仔，並指為了送上禮物捱通宵也值得。楊卓娜手製公仔十分精緻，畢業袍上繡了女兒的名字，四方帽上亦有播道書院校徽，公仔手上拿着的證書，則有畢業年份。

她又感謝老師為Jasmine送上花束，用了她喜愛的繡球花及奧斯汀玫瑰，可以帶出去影畢業相。網民看後都為Jasmine送上祝福，恭喜她畢業快樂，又讚楊卓娜是「萬能媽媽」，為女兒送上一份特別的畢業禮物。

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被封「最強繼母」

除了親女兒Jasmine之外，楊卓娜視兩名繼女如己出，與3名女兒關係要好，被封為「最強繼母」。「廣告燈箱大王」楊志翹早年喪妻，當年楊卓娜為楊的前妻所生兩名女兒擔任手工藝老師，而跟楊志翹結緣，相戀以來一直把兩女視為己出，而兩名繼女亦早已稱楊卓娜為媽媽。

她早前在節目上分享，坦言繼女近年踏入青春期，加上正值感情萌芽，難免與家人起衝突。幸好女兒的舅父常作開導，一家人齊心去幫小朋友面對成長困惱。

同場加映：難忘母親當侍應做清潔賺錢養家　楊卓娜：媽媽的愛我一生也沒法償還

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責任編輯︰王明芳

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